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۲ خرداد ۱۳۹۴، ۱۱:۱۷

۶۴ درصد انتخاب رشته کردند؛

فردا آخرین مهلت انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ۹۴

فردا آخرین مهلت انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ۹۴

ساعت ۲۴ فردا یکشنبه سوم خردادماه مهلت انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۴ به پایان می رسد و تاکنون ۶۴ درصد از مجازین نسبت به انتخاب رشته اقدام کرده اند.

دکتر حسین توکلی - مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون تعداد  ۲۷۵ هزار و ۶۴ نفر از میان ۴۲۹ هزار و ۸۸ نفر مجاز به انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۴ نسبت به تکمیل فرم  انتخاب رشته خود اقدام کرده اند.

وی افزود: به این ترتیب ۶۴ درصد مجازین انتخاب رشته کردند.

توکلی اظهار داشت: با توجه به اینکه فردا یکشنبه آخرین مهلت تکمیل فرم انتخاب رشته است داوطلبان مجاز با توجه به اطلاعیه ها و اصلاحیه های دفترچه انتخاب رشته باید نسبت به تکمیل فرم خود اقدام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور یادآور شد: افرادی که پیش از این انتخاب رشته کرده اند نیز فرصت دارند تا فرداشب فرم انتخاب رشته خود را ویرایش کنند.

کد مطلب 2756821
زهره بال

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