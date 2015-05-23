فردا آخرین مهلت انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ۹۴

دکتر حسین توکلی - مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون تعداد ۲۷۵ هزار و ۶۴ نفر از میان ۴۲۹ هزار و ۸۸ نفر مجاز به انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۴ نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود اقدام کرده اند.

وی افزود: به این ترتیب ۶۴ درصد مجازین انتخاب رشته کردند.

توکلی اظهار داشت: با توجه به اینکه فردا یکشنبه آخرین مهلت تکمیل فرم انتخاب رشته است داوطلبان مجاز با توجه به اطلاعیه ها و اصلاحیه های دفترچه انتخاب رشته باید نسبت به تکمیل فرم خود اقدام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور یادآور شد: افرادی که پیش از این انتخاب رشته کرده اند نیز فرصت دارند تا فرداشب فرم انتخاب رشته خود را ویرایش کنند.