عكاسي خبري در ايران معني خود را از دست داده است

" حجت سپهوند " - عكاس خبري - در گفت وگو با خبرنگار تجسمي " مهر"، با اعلام اين مطلب گفت : بحث مالي عكس هاي خبري نيز از جمله مواردي است كه درمطبوعات ايران پايمال شده است. شايد به اين خاطر كه عكاسي خبري درحال حاضر معني و مفهوم خود را ازدست داده است .

دبيرسرويس عكس روزنامه هاي حيات نو و اعتماد ملي افزود : در تمام دنيا هزينه اي بابت آثارهنري هنرمند پرداخت مي شود. پرداخت اين هزينه ها لااقل اين حسن را دارد كه استفاده كنندگان و مخاطبان مي توانند عكس بخرند. اما شما توجه كنيد اگر سرويس دهي عكس و خبر بدون دريافت هزينه در حوزه هاي خبري به خصوص در خبرگزاري ها انجام شود، طبعا رقابت هايي كه قرار است در اين جريان شكل گيرد هم نابود مي شود. درنهايت، عكاس يا خبرنگار مبدل به نيروهاي منفعلي مي شوند كه فقط عكس و اخبار را به شكل رايگان در اختيار رسانه ها قرار مي دهند.

" سپهوند" خاطر نشان كرد: وقتي دريك محيط كاري رقابت سالم وجود نداشته باشد، مسلما نه تنها درحوزه عكس كه درخبرگزاري نيز نمي توانيد شاهد يك روند بهبود باشيد. اين يك بحث جدي است كه امروز در حيطه عكاسي خبري مطرح مي شود، ولي نمي دانم چه وقت به نتيجه مطلوبي مبدل مي شود .

اين عكاس در پاسخ به اين پرسش خبرنگار تجسمي " مهر " كه فكر مي كنيد انجمن هايي چون انجمن صنفي مطبوعات چقدر مي تواند در كاهش دادن اين معضلات دخيل باشد؟ گفت : واقعيت اين است كه وقتي اثر تعيين كننده و ازاهميت برخوردارنيست، از دست انجمن ها چه كاري برمي آيد. ما زماني مي توانيم حوزه عكاسي خبري را آسيب شناسي كنيم كه مقوله عكس خبري در رسانه هايمان جدي شود.

وي افزود : فعاليت صنف ها فقط در حوزه هاي خصوصي خالي از دغدغه مانده است. اما در حوزه هاي دولتي و امنيتي صنوفي چون انجمن صنفي بحران و عكاسان خبري، توانايي چنداني در برطرف كردن مشكلات اين نوع عكاسي ندارند. من معتقدم جامعه اي مي تواند به موفقيت دست يابد كه دراين جامعه فرهنگ سازي شود و اگر جامعه اي غير از اين عمل كند، به نتايجي كه دلخواهش است، نمي رسد. با اين وجود انجمن هاي صنفي نبايد همين اندازه فعاليت هاي خود را نيز محدود و متوقف كنند. متوليان امر نيز بايد فرهنگ سازي را در سطح كشور گسترش دهند .