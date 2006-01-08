به علت تدبير نامناسب ‌5/1 ساعت وقت مجلس گرفته شد// باهنر تحمل انتقاد مرا نداشت

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، رضا طلايي نيك در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب اظهار داشت: در مجلس نوعي اراده غير مستقيم براي ايجاد محدوديت نسبت به وظايف و اختيارات نمايندگان از سوي برخي دنبال مي شود.
وي تصريح كرد: در صورت موافقت نمايندگان با ارجاع آيين نامه داخلي، زمينه كاهش اختيارات قانوني و ايجاد محدوديت در اداره مجلس بيشتر مي شود.
سخنگوي فراكسيون وفاق و كارآمدي مجلس تاخير يك ساعت و نيم امروز مجلس را خلاف رويه معمول دانست و گفت: به علت تدبير نامناسب 5/1 ساعت وقت مجلس گرفته شد و علي رغم تلاش غير مستقيم اين عده در جلسه غير علني، نمايندگان با درايت و هوشمندي به اين طرح (ارجاع اصلاح موادي از آيين نامه داخلي مجلس به كميسيون تدوين آيين نامه داخلي) راي مثبت ندادند.
نماينده بهار و كبودر آهنگ با اشاره به حجم طرح ها و لوايح باقي مانده در مجلس تصريح كرد: با تشكيل جلسه غير علني به مدت يك ساعت و نيم فرصت نمايندگان از بين رفت و از بيت المال هزينه شد چون تمام موارد مطرح شده در مورد ارجاع طرح اصلاح آيين نامه داخلي مجلس به كميسيون تدوين آيين نامه داخلي در صحن علني دوبار تكرار شد.
طلايي نيك در واكنش به سخنان باهنر گفت: از آنجا كه باهنر به عنوان رئيس جلسه تحمل انتقاد را نداشت، لذا با پاسخ نامناسب و توهين آميز به تذكر من واكنش نشان داد.
وي افزود: ايشان با نفوذي هاي مجلس مي خواستند نمايندگان را متقاعد كنند تا آيين نامه داخلي مجلس به كميسيون تدوين ارجاع داده شود ولي نمايندگان هوشمند به آن راي ندادند.
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