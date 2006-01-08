به علت تدبير نامناسب ‌5/1 ساعت وقت مجلس گرفته شد// باهنر تحمل انتقاد مرا نداشت

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، رضا طلايي نيك در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب اظهار داشت: در مجلس نوعي اراده غير مستقيم براي ايجاد محدوديت نسبت به وظايف و اختيارات نمايندگان از سوي برخي دنبال مي شود .

وي تصريح كرد: در صورت موافقت نمايندگان با ارجاع آيين نامه داخلي، زمينه كاهش اختيارات قانوني و ايجاد محدوديت در اداره مجلس بيشتر مي شود .

سخنگوي فراكسيون وفاق و كارآمدي مجلس تاخير يك ساعت و نيم امروز مجلس را خلاف رويه معمول دانست و گفت: به علت تدبير نامناسب ‌5/1 ساعت وقت مجلس گرفته شد و علي رغم تلاش غير مستقيم اين عده در جلسه غير علني، نمايندگان با درايت و هوشمندي به اين طرح (ارجاع اصلاح موادي از آيين نامه داخلي مجلس به كميسيون تدوين آيين نامه داخلي) راي مثبت ندادند .

نماينده بهار و كبودر آهنگ با اشاره به حجم طرح ها و لوايح باقي مانده در مجلس تصريح كرد: با تشكيل جلسه غير علني به مدت يك ساعت و نيم فرصت نمايندگان از بين رفت و از بيت المال هزينه شد چون تمام موارد مطرح شده در مورد ارجاع طرح اصلاح آيين نامه داخلي مجلس به كميسيون تدوين آيين نامه داخلي در صحن علني دوبار تكرار شد .

طلايي نيك در واكنش به سخنان باهنر گفت: از آنجا كه باهنر به عنوان رئيس جلسه تحمل انتقاد را نداشت، لذا با پاسخ نامناسب و توهين آميز به تذكر من واكنش نشان داد .