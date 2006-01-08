صهيونيست ها اولمرت را براي جايگزني شارون مناسب نمي دانند

يل به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه اسرائيلي ها آرتص، بر اساس اين نظر سنجي كه از سوي اين روزنامه منتشر شد همچنين تعداد كساني كه اولمرت را تنها جانشين احتمالي شارون مي دانند بسيار پائين است.

ايهود اولمرت درحال حاضر در غياب شارون عهده دار وظايف اوست.

در اين نظر سنجي تنها 21 درصد از افرادي كه نظر داده اند بر اين باورند كه اولمرت تنها جانشين احتمالي شارون خواهد بود و اين در حاليست كه 38 در صد نيز بر اين باورند كه اولمرت يك رهبر واقعي نيست و تنها مي تواند نخست وزيري براي دولت موقت باشد.

همچنين بر اساس اين نظر سنجي كه 2 هزار و 573 نفر در آن شركت كرده اند ، 41 در صد ابراز عقيده كرده اند كه اولمرت نمي تواند تنها گزينه براي جانشيني شارون باشد بلكه وي مي تواند صرفاً يك گزينه احتمالي براي به دست گرفتن زمام امور مطرح شود.