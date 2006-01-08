يكصدخبرنگار و تماشاگرآلماني براي ديدن بازي پرسپوليس و بايرن مونيخ به ايران مي آيند

به گزارش خبرگزاري" مهر" باشگاه پرسپوليس ضمن اعلام اين خبر اعلام كرد: طرفداران بايرن مونيخ ازطريق آژانسهاي ايراني به تهران مي آيند و روزجمعه درورزشگاه آزادي حضورخواهند يافت . باشگاه پرسپوليس درحال هماهنگي براي دراختيارقراردادن بليت و ديگرموارد براي آنان است تا اين افراد با مشكل خاصي مواجه نشوند.

خبرنگاران آلماني دردوگروه جداگانه به تهران مي آيند

خبرنگاران، عكاسان و فيلمبرداران آلماني دردوگروه به تهران سفرمي كنند. گروهي ازخبرنگاران آلماني همراه با اعضاي تيم فوتبال بايرن مونيخ ازدوبي به تهران مي آيند وتعدادي ديگر، پنجشنبه وارد كشورمان خواهندشد. تعداد خبر نگاران و گزارشگران آلماني در حال حاضر به 50 نفر افزايش يافته است . پيشتر 20 خبرنگارآلماني براي سفربه تهران اعلام آمادگي كرده بودند اما اكنون تعداد آنها به 50 نفر رسيده است .اين نفرات پنجشنبه شب و صبح جمعه اين هفته راهي تهران خواهند شد تا پوشش خبري و تصويري ديدار پرسپوليس وبايرن مونيخ را به عهده بگيرند .

