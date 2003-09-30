تاريخ و شرايط برگزاري مسابقات و تورنمنتهاي مختلف اعلام شد

به گزارش خبرنگار "مهر" تاريخ و شرايط مذكور به شرح زير است ؛

1 - مسابقات كشتي آزاد قهرماني كشور بزرگسالان ( سر وزن قانوني ) 19 لغايت 21/9/82

امتيازات : 1- حضور نفرات اول تا چهارم در مسابقات جام تختي 2- حضور نفرات پنجم تا دهم در مسابقات انتخابي مرحله دوم 3 - مرحله اول انتخابي تيم ملي 4 - اعزام نفرات اول قهرماني كشور به جام بين المللي ياشاردوغو

2 - مسابقات كشتي فرنگي قهرماني كشور بزرگسالان ( سر وزن قانوني ) 10 لغايت 12/10/82

امتيازات : 1- حضور نفرات اول تا چهارم در رقابتهاي جام تختي 2- حضور نفرات پنجم تا دهم در مسابقات انتخابي مرحله دوم 3 - مرحله اول انتخابي تيم ملي 4 - اعزام نفرات اول قهرماني كشور به جام بين المللي پادوبني

3 - مسابقات انتخابي مرحله دوم ( سر وزن قانوني ) 24 لغايت 26/10/82

امتيازات : حضور نفرات اول و دوم اين مرحله در جام جهان پهلوان غلامرضا تختي

نفرات مجاز : 1 - نفرات پنجم تا دهم قهرماني كشور بزرگسالان 2 - حضور نفرات دوم تا ششم قهرماني كشور جوانان 3 - سهميه تعيين شده براي استانها مطابق بخشنامه

4 - شركت در مسابقات گزينشي مرحله اول كشتي آزاد در 3 وزن ، 12 و 13/11/82 ( اسلواكي )

* در صورت كسب سهميه در اين مرحله تورنمنت گزينشي مرحله دوم كنسل خواهد شد

5 - شركت در تورنمنت گزينشي مرحله دوم كشتي آزاد در اوزان باقي مانده 25 و 26/11/82 ( بلغارستان )

6 - برگزاري مسابقات كشتي آزاد و فرنگي جام تختي ( دو كيلو ارفاق ) 29/11 لغايت 1/12/82 تهران

نفرات مجاز : 1 - نفرات اول مسابقات قهرماني كشور جوانان 2 - نفرات اول تا چهارم مسابقات قهرماني كشور بزرگسالان 3 - نفرات اول و دوم مسابقات انتخابي مرحله دوم 4 - نفرات تيم ملي اعزامي به مسابقات جهاني بزرگسالان 5 - نفرات تيم ملي اعزامي به مسابقات جهاني جوانان

7 - شركت در تورنمنت گزينشي مرحله اول كشتي فرنگي المپيك 9 و 10/12/82 ( صربستان )

* در صورت كسب سهميه در اين مرحله تورنمنت گزينشي مرحله دوم كنسل خواهد شد

8 - شركت در تورنمنت گزينشي مرحله دوم كشتي فرنگي المپيك 23 و 24/12/82 ( ازبكستان )

9 - مسابقات انتخابي مرحله نهايي كشتي آزاد ( سر وزن قانوني ) 24 لغايت 26/12/82

امتيازات : انتخابي تيمهاي شركت كننده در مسابقات آسيائي و المپيك آتن

نفرات مجاز : كليه نفرات شركت كننده در اين مرحله از مسابقات از ميان كشتي گيران شركت كننده در جام تختي انتخاب خواهند شد .

10 - مسابقات انتخابي مرحله نهائي كشتي فرنگي ( سر وزن قانوني )

امتيازات : انتخابي تيمهاي شركت كننده در مسابقات آسيائي و المپيك آتن

نفرات مجاز : كليه نفرات شركت كننده در اين مرحله از مسابقات از ميان كشتي گيران شركت كننده در جام تختي انتخاب خواهند شد .