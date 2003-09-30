  1. سیاست
  2. سایر
۸ مهر ۱۳۸۲، ۱۰:۰۷

كروبي

امام حسين (ع) سر مشق والگويي براي همه انسانهاي مبارز و آزاده است

امام حسين (ع) سر مشق والگويي براي همه انسانهاي مبارز و آزاده است

مهدي كروبي رييس مجلس شوراي اسلامي در آغاز جلسه علني امروز با تبريك ميلاد با سعادت امام حسين (ع) و اعياد الشعبانيه ،را ه و رسم مبارزه امام حسين را سر مشق و الگويي براي همه انسانها به خصوص مسلمانان دانست.

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، مهدي كروبي با بيان اينكه امام حسين الگوي واقعي همه مسلمانان و غيرمسلمانان در مبارزه با استبداد و استعماراست گفت: كساني كه درنوشته و گفتار با استبداد و استكبار مبارزه مي كنند، مبارزه را ازامام حسين آموخته اند.
رييس مجلس شوراي اسلامي همچنين روز پاسدار را به تمامي پاسداران ميهمن اسلامي تبريك گفت.
رييس مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از سخنانش هفتم مهر ماه سالروز شهادت حجت الاسلام و المسلمين هاشمي نژاد را گرامي داشت.
کد مطلب 27575

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه