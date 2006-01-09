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۱۹ دی ۱۳۸۴، ۱۶:۲۰

بارش70 سانتيمتر برف در ارتفاعات استان تهران/ محور انديمشك به خرم آباد تا اطلاع ثانوي مسدود است

بارش70 سانتيمتر برف در ارتفاعات استان تهران/ محور انديمشك به خرم آباد تا اطلاع ثانوي مسدود است

دماي امروز هواي تهران نسبت به روز گذشته 4 درجه كاهش داشته و ميزان بارش برف در برخي نقاط استان تهران به بيش از 70 سانتيمتر رسيده است.

پروين مرادمند ، كارشناس سازمان هواشناسي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي "مهر" در خصوص آخرين وضعيت جوي در تهران گفت : بارش برفي كه از شب گذشته آغاز شده بسياري از نقاط شمالي و مرتفع استان تهران را سفيد پوش كرده است به طوري كه ارتفاع برف در فيروزكوه تا 70 سانتيمترمي رسد.

وي افزود : همچنين ميزان بارش برف در آبعلي 47، كرج 8 ، شهريار 2، هشتگرد 11 و در شميرانات 2 سانتيمتر گزارش شده است .

مرادمند ادامه داد: حداكثر وحداقل دماي تهران امروز به ترتيب به 5 و 2- درجه سانتيگراد خواهد رسيد كه نسبت به روز گذشته در گرمترين ساعات 4 و در سردترين شرايط 5 درجه كاهش را نشان مي دهد.

وي با اشاره به ميزان بارندگي باران در تهران وساير نقاط كشور ، گفت : ميزان بارش باران در تهران 9/5 ميليمتر بوده و دوگنبدان در استان كهكيلويه وبوير احمد با 9/38 ، رشت با 3/36 ، انزلي با 8/35 و بالاخره اميديه در خوزستان با 3/36 ميليمتر بيشترين ميزان بارش باران در كشور را داشته اند.

همچنين سرهنگ محمد خارق ، رئيس مركز فرماندهي وكنترل ترافيك پليس راه ناجا نيز در گفت وگو با "مهر" با توصيه به رانندگان براي تجهيز خودروهاي خود به وسايل ايمني زمستاني گفت : محور انديمشك به خرم آباد در 60 كيلومتري پل قلعه ريزه، به دليل بارندگي اخير و آبگرفتگي تا اطلاع ثانوي مسدود بوده ، ضمن آنكه به دليل بارش شديد برف از تردد تريلرها در محور فيروزكوه جلوگيري مي شود.

وي در پايان اعلام كرد : هموطناني كه قصد سفر يا اطلاع از آخرين وضعيت راههاي كشور را دارند مي توانند تا براي آگاهي با شماره تلفن 88255555  تماس بگيرند.

 

کد مطلب 275759

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