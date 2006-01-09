تدوين استراتژي 7 ساله براي ارتقاء آموزش عالي كيش / آغاز پذيرش دانشجوي خارجي / حل مشكل نظام وظيفه ايرانيان مقيم خارج براي حضور در كيش

دكتر "مسعود عسكري" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" گفت: طرح اوليه تاسيس دانشگاه كيش سال 1370 تدوين و برنامه اي براي بين المللي شدن آن پيش بيني شد. متاسفانه در آن زمان فعاليت دانشگاه كيش در حالي كه هيچ دانشگاه و مركز آموزش عالي در منطقه خليج فارس وجود نداشت آغاز نشد. در صورتي كه اگر در آن زمان اين دانشگاه تاسيس مي شد مي توانست تحول عظيمي در منطقه ايجاد كند و از سوي ديگر كشورها نيز مورد توجه قرار گيرد.

وي افزود: دانشگاه كيش 6 سال بعد، در سال 1376 تحت عنوان دانشگاه غيرانتفاعي نوع اول با رويكرد داخلي تاسيس شد. اين دانشگاه تا سال 1380 تنها از طريق آزمون سراسري در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد دانشجو پذيرفت. با تغييراتي كه در مديريت سازمان منطقه آزاد كيش در اواخر سال 1379 به وقوع پيوست رويكرد كاري دانشگاه كيش تغيير يافت و مقرر شد با تجديد سازماندهي، فعاليت هاي بين المللي را دنبال كند.

استراتژي 7 ساله براي ارتقاء آموزش عالي كيش

رئيس دانشگاه كيش اضافه كرد: استراتژي 7 ساله اي براي دانشگاه كيش توسط هيئت امناي اين دانشگاه تدوين شد و مشاركت با دانشگاه هاي خارجي و توانمند داخلي مورد توجه قرار گرفت. بر اساس اين استراتژي مقرر شد دانشگاه كيش پژوهش هاي كاربردي را در اولويت برنامه هاي خود قرار دهد. استفاده از تكنولوژي هاي روز آموزشي نيز از ديگر مواردي بود كه در اين استراتژي به آن اشاره شده بود.

استراتژي 7 ساله اي براي دانشگاه كيش توسط هيئت امناي اين دانشگاه درس سال 1379 تدوين شد و مشاركت با دانشگاه هاي خارجي و توانمند داخلي مورد توجه قرار گرفت

"عسكري" ادامه داد: بر مبناي اين استراتژي 7 ساله از سال 1382 درمقطع كارشناسي دانشجو پذيرش نكرديم و در مقطعي كه اين پذيرش را متوقف كرديم چهار رشته حسابداري، مديريت بازرگاني، مترجمي زبان و زبان انگليسي در مقطع ليسانس دانشگاه كيش راه اندازي شده بود. توقف پذيرش در دوره كارشناسي، تقويت دوره هاي كارشناسي ارشد و ارتباط با دانشگاه هاي بين المللي در دوره هاي كارشناسي ارشد طبق استراتژي دانشگاه كيش پيگيري شد.

وي افزود: برنامه بين المللي شدن دوره هاي كارشناسي ارشد دانشگاه كيش از سال 1383آغاز شد. اين برنامه تا سال 1386 تدوين شده است و كاملا منظم پيشرفت مي كند. در آن زمان كارشناسي ارشد خردگي فلزات، بهره وري سيستم ها، روابط بين الملل با تكيه بر مباني حقوق در خليج فارس و بازاريابي بين المللي راه اندازي شد. رشته بازاريابي بين المللي از رشته هايي بود كه خود مبتكر آن بوديم و از شوراي گسترش مجوز آن را دريافت كرديم و پذيرش در اين رشته ها از طريق آزمون سراسري آغاز شد.

اعزام اولين گروه دانشجويان دوره مشترك دانشگاه كيش و موناش به استراليا

رئيس دانشگاه كيش يادآور شد: همگام با گسترش دوره هاي تحصيلات تكميلي، فعاليت هاي بين المللي دانشگاه نيز به طور موازي دنبال شد. اولين گام در اين راه، فعاليت مشترك اين دانشگاه با دانشگاه موناش استراليا در سال 1381 بود. در اين سال تفاهم نامه همكاري ميان دانشگاه كيش و موناش استراليا منعقد شد. همكاري در قالب ايجاد دوره مشترك مهندسي برق و سيستم هاي كامپيوتري آغاز شد و اولين پذيرش دانشجو در اين دوره در سال 1382 صورت گرفت. بر اساس قراردادي كه منعقد شد دانشجويان پذيرفته شده در اين دوره مشترك، دو سال اول تحصيلي را در دانشگاه كيش و دو سال بعدي را در دانشگاه موناش استراليا به تحصيل مي پردازند.

وي خاطرنشان ساخت: اولين گروه اين دانشجويان كه 12 نفر هستند اعزام شده اند و گروه دوم نيز در بهمن ماه سال جاري اعزام خواهند شد.

آغاز دوره مشترك دانشگاه كيش و مولتي مدياي مالزي در بهمن ماه

رئيس دانشگاه كيش به ديگر دوره مشترك دانشگاه كيش با دانشگاه هاي خارج از كشور اشاره كرد و گفت: فعاليت مشترك بين المللي ديگري با دانشگاه مولتي مدياي مالزي را آغاز كرده ايم. دانشگاه مولتي مديا متولي توسعه زيرساخت هاي منابع انساني IT براي مالزي 2020 است. ما با اين دانشگاه فعاليت نزديك و قابل توجهي را برقرار و در رشته MBA، مديريت فناوري اطلاعات، مديريت IT، مخابرات و الكترونيك همكاري هايي را شروع آغاز كرده ايم.

"عسكري" افزود: دوره هاي مشتركي كه با دانشگاه مولتي مدياي مالزي ايجاد كرده ايم به طور كامل در كيش برگزار مي شود. يك تعداد دانشجو در اين دوره ها پذيرفته شده اند و در حال تقويت زبان انگليسي خود هستند. اميدواريم تا يك ماه ديگر يعني از بهمن ماه فعاليت اين دوره ها نيز به طور رسمي آغاز شود.

وي اضافه كرد: در كنار فعالت هاي بين المللي، دانشگاه كيش براي تقويت شاخص هاي كيفيت متمركز شد. دانشگاه كيش مدت زمان طولاني است كه با دانشگاه صنعتي شريف ارتباط دارد. در سال 1379 قراردادي بين دانشگاه صنعتي شريف و سازمان منطقه آزاد كيش منعقد شد و مقرر شد دانشگاه صنعتي شريف، دانشگاه كيش را در مباحث آموزشي و پژوهشي حمايت كند.

عضو هيئت علمي دانشگاه كيش يادآور شد: پس از تدوين استراتژي 7 ساله دانشگاه كيش، دانشگاه صنعتي شريف از وزارت علوم اقدام كرد و مجوز اجراي فعاليت هاي بين المللي خود را در جزيره كيش را دريافت كرد. بر اساس مجوز وزارت علوم دانشگاه صنعتي شريف در تمامي رشته هاي داير در دانشگاه صنعتي شريف مي تواند در كيش اقدام كند و دوره هاي بين المللي راه اندازي كند.

درخواست كشور امارات از دانشگاه صنعتي شريف براي ايجاد شعبه در دبي

تبديل كيش از يك بنگاه دولتي غيردانشگاهي به يك بنگاه غيرانتفاعي دولتي آموزشي

هدف از به كار بردن دانشگاه صنعتي شريف در كيش اين بود كه كيش از يك بنگاه دولتي غيردانشگاهي به يك بنگاه غيرانتفاعي دولتي آموزشي تبديل شود

"عسكري" اضافه كرد: كشورهاي حاشيه خليج فارس بارها از دانشگاه صنعتي شريف درخواست كرده اند تا در كشوري مانند امارات شعبه داير كند كه خوشبختانه به جاي حضور دانشگاه شريف در كشورهاي حاشيه خليج فارس اين دانشگاه در كشور خودمان و در جزيره كيش فعاليت خود را ساماندهي كرده است. هدف از به كار بردن دانشگاه صنعتي شريف در كيش اين بود كه كيش از يك بنگاه دولتي غيردانشگاهي به يك بنگاه غيرانتفاعي دولتي آموزشي تبديل شود.



حضور 150 دانشجو در دانشگاه كيش

وي افزود: دانشگاه شريف از سال گذشته فعاليت هاي خود را در جزيره كيش توسعه داد. در حال حاضر 150 دانشجو در مقطع كارشناسي عمران، IT و مكاترونيك دانشگاه كيش مشغول تحصيل هستند. اخيرا هم براي پذيرش در رشته هاي IT، مكاترونيك و مهندسي مواد (خردگي) اقدام كرده است.

ايجاد رشته هاي جديد در دانشگاه كيش

رئيس دانشگاه كيش تصريح كرد: در مقطع كارشناسي ارشد استقبال خوبي از دانشگاه بين المللي كيش صورت گرفته است و براي توسعه اين دوره ها برنامه مفصلي داريم. در مهر ماه آينده دو رشته جديد در مقطع كارشناسي و دو يا سه رشته جديد در مقطع كارشناسي ارشد به رشته هاي اين دانشگاه اضافه خواهيم كرد. دوره كارشناسي ارشد مهندسي مالي از جمله رشته هاي جديدي است كه در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه كيش راه اندازي مي شود. رشته هاي كارشناسي برق و كامپيوتر نيز از رشته هاي جديد دوره ليسانس خواهند بود.

راه اندازي مهندسي مالي براي تربيت كارگزاران بورس

وي در مورد رشته مهندسي مالي گفت: اين رشته با توجه به نو بودن سيلابس مصوبي در كشور ندارد به همين دليل اساتيد و اعضاي هيئت علمي دانشگاه كيش سرفصل هاي آن را تنظيم كرده اند. اين رشته براي تربيت كارگزاران بورس داير مي شود.

استخدام رسمي و تمام وقت 15 عضو هيئت علمي در دانشگاه كيش

اين استاد دانشگاه به ديگر برنامه هاي دانشگاه كيش اشاره كرد و افزود: از ديگر برنامه هاي دانشگاه صنعتي شريف براي تقويت كيفيت آموزشي و پژوهشي دانشگاه كيش استقرار اعضاي هيئت علمي در كيش و استخدام تمام وقت و رسمي آنها است. در فاز اول اين برنامه 15 عضو هيئت علمي به صورت تمام وقت و رسمي استخدام خواهند شد.

توسعه فضايي دانشگاه كيش

وي از توسعه فضايي دانشگاه كيش سخن گفت و اضافه كرد: فاز اول دانشكده علوم و مهندسي دانشگاه كيش در فضايي به مساحت 800 مترمربع احداث مي شود. همچنين 800 مترمربع براي دوره هاي كوتاه مدت تخصصي راه اندازي خواهد شد. 3 هزار مترمربع نيز به كتابخانه و نهارخوري دانشگاه كيش اختصاص مي يابد. توسعه و تجهيز آزمايشگاه ها نيز در دستور كار قرار دارد.

پذيرش دانشجوي خارجي از مهر ماه سال آينده در دانشگاه كيش

اختصاص 10 تا 15 درصد ظرفيت دانشگاه كيش به دانشجويان خارجي

اقدامات ابتدايي براي پذيرش دانشجوي خارجي صورت گرفته است و اميدواريم پذيرش دانشجوي خارجي از مهر ماه آغاز شود

دكتر "مسعود عسكري" در زمينه پذيرش دانشجوي خارجي در دانشگاه بين المللي كيش گفت: هيئت امنا در مرحله شكل گيري دانشگاه پذيرش دانشجوي خارجي را ممنوع كرد. در واقع آماده سازي دانشگاه براي پذيرش دانشجو از ساير كشورها مدنظر قرار گرفت. از حدود 2 سال پيش مسئولان در همايش ها و نمايشگاه هاي بين المللي آموزش عالي كه در منطقه برگزار مي شود، شركت مي كنند و به معرفي دانشگاه بين المللي كيش مي پردازند. به نظر مي رسد اقدامات ابتدايي براي پذيرش دانشجوي خارجي صورت گرفته است و اميدواريم پذيرش دانشجوي خارجي از مهر ماه آغاز شود. به نظر مي آيد بازار نسبتا خوبي و با قابليتي براي پذيرش دانشجوي خارجي ايجاد شده است.

وي در اين زمينه تصريح كرد: اميدواريم در اولين نمايشگاه آموزش عالي كه فروردين ماه در دبي برگزار مي شود براي جذب دانشجوي خارجي اقدام كنيم.

حل مشكلات نظام وظيفه ايرانيان مقيم خارج از كشور براي حضور در دانشگاه كيش

رئيس دانشگاه كيش افزود: با همكاري دانشگاه موناش حركت خوبي در منطقه (لبنان، سوريه و اورال تركيه) انجام داده ايم. پيش بيني مي كنيم در مهر ماه 10 تا 15 درصد ظرفيت دانشگاه به دانشجويان خارجي اختصاص يابد. ضمن اينكه ايرانيان مقيم خارج نيز با حمايت بسيار خوبي كه از سوي نظام وظيفه و شخص تيمسار "كارگر" و حمايت هاي ويژه "محسن رضايي" صورت گرفته است بدون مشكل وارد كيش مي شوند و در دانشگاه اين جزيره مشغول به تحصيل خواهند شد.

نفرات برتر آزمون سراسري در دانشگاه بين المللي كيش بورسيه مي شوند

"عسكري" اضافه كرد: 3 تا 5 نفر از ورودي هاي هر سال دانشگاه بين المللي كيش كه در آزمون سراسري دانشگاه ها رتبه بالا و ويژه اي كسب كنند در اين دانشگاه بورسيه مي شوند و دانشگاه هزينه تحصيل و زندگي آنها را پرداخت خواهد كرد.



وي در اين زمينه افزود: دانشگاه كيش در حال تدوين آيين نامه اي است كه بر اساس آن استعدادهاي درخشان از وجود فضاي علمي و آموزشي آن محروم نمانند و بتوانند از دوره هاي بين المللي دانشگاه صنعتي شريف در كيش بهره مند شوند.

استاد دانشگاه كيش يادآور شد : دوره هاي بين المللي كه با دريافت شهريه از دانشجويان همراه است همواره با اعتراضات دانشجويي روبرو مي شوند و دانشگاه هايي كه اين دوره ها را برگزار مي كنند به ارائه خدمات آموزشي به افراد ثروتمند و برخودار جامعه متهم مي شوند.

رئيس دانشگاه بين المللي كيش تصريح كرد: پذيرش دانشجوي غيردولتي در فضاي دانشجويان دولتي كار درستي نيست اما در منطقه اي مانند كيش كه از بودجه دولتي استفاده نكرده است به مراتب از اشكال كمتري نسبت به دوره هاي مشترك دانشگاه هاي دولتي برخوردار است.