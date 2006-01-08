علي بنايي : اجرايي شدن وعده هاي دولت در استان ها نيازمند پيگيري جدي مديران استان است

حجت ‌الاسلام علي بنايي در گفت و گو با خبرنگار "مهر" در قم ، با اشاره به سفر هفته گذشته رييس جمهور و هيأت دولت به استان قم گفت: مديران استان براي جذب اعتبارات تخصيص يافته توسط هيأت دولت به اين استان بايد با كارآمدي، تلاش و جديت درصدد جذب بودجه و امكانات برآيند.

بنايي تصريح كرد: دولت نيز بايد با تخصيص صددرصد اعتبارات به استان قم زمينه موفقيت مديران را فراهم كند.

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس افزود: با سفر هيأت دولت به مناطق محروم و استان‌ها خون تازه ‌اي در كالبد اجرايي استان ها و شهرهاي تابعه جريان مي ‌يابد و تمام مردم از منافع آن بهره‌ مند مي ‌شوند.

مخبر كميسيون اصل نود مجلس با اشاره به مزاياي سفرهاي استاني هيأت دولت اظهار داشت : اين سفرها از طرفي دولت را با مشكلات جاري و روز‌مره مردم در استان‌ ها آشنا مي ‌سازد و از طرف ديگر مردم از نزديك با رييس جمهور و هيأت دولت آشنا مي شوند و رابطة دولت و مردم قوي ‌ترخواهد شد.

نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از سخنانش به جلسة هيأت دولت در استانداري قم اشاره كرد و گفت: مهم‌ ترين دستاورد هيأت دولت در زمينه پروژه انتقال آب شرب به قم بود كه بودجه قابل توجهي به اين طرح اعطا شد.