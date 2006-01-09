آلودگي همواره در مسير رودها و چاهها قرار دارد / آب شرب تهراني ها سالم است؟!

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" ، در حال حاضر آب تهران از 3 سد لتيان، كرج و لار و 390 حلقه چاه تامين مي شود كه پس از تصفيه در 5 تصفيه خانه ، وارد شبكه آب شرب مي شود اما اين آب تا چه حدي سالم و قابل اطمينان است؟!

يكي از مسئولان آزمايشگاههاي سازمان آب و فاضلاب تهران به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت: هر روز از ورودي ها و خروجي هاي سدها و تصفيه خانه ها نمونه گيري مي شود.

وي بدون ذكر نام ، افزود: اين نمونه گيريها جداي از نمونه گيري از ايستگاههاي ثابتي كه در مسير رودخانه هاي منتهي به تصفيه خانه ها و چاهها است.

اين مسئول آزمايشگاهي تصريح كرد: در واقع اين عواملي در تعيين سلامت آب شرب تهران نقش اساسي دارند.

وي افزود: به عنوان مثال در مسير رودخانه كرج ، جاجرود ولار به ترتيب 21 و23 ايستگاه ثابت داريم كه به صورت ماهانه از آنها نمونه گيري مي شود. همين رويه براي چاهها نيز دنبال مي شود . در مورد چاهها نيز هر 6 ماه يكبار و در موارد بحراني به صورت فصلي ، از آب آنها نمونه برداري مي شود.

اين كارشناس و مدير آزمايشگاه در پاسخ به اين سئوال كه با وجود آلودگي هاي موجود و شيب طبيعي تهران چگونه مي توان به سلامت آب چاهها اطمينان داشت ، گفت: تمام عمليات حفر چاه و بهره برداري از آن زير نظر كارشناسان سازمان آب و فاضلاب انجام و به طور دقيق كنترل مي شود.

وي در مورد " كلرزني " به آب تهران افزود: بر اساس استانداردهاي جهاني به ازاي هر ليتر آب 5/0 تا 8/0 ppm كلر به آب اضافه شود اما براي اطمينان 1 ppm كلر به آب تهران اضافه مي كنيم. در كنار اين عمليات روزانه از 160 نقطه در تهران براي كلر زني و از حدود 900 نقطه براي آزمايش هاي ميكروبي در طول ماه نمونه گيري مي شود. در حالي كه استاندارد آن براي تستهاي ميكروبي 710 نقطه است.

وي در مورد ريختن فاضلابهاي آلوده صنعتي و خانگي به درون سد لتيان و تاثير آن روي كيفيت آب ، گفت : درست است كه آلودگي هاي خانگي و صنعتي با حجم بالا به اين رودخانه مي ريزد اما خوشبختانه خاك اين منطقه به گونه اي است كه خود به صورت صافي عمل مي كند. ضمن آنكه در صورت بالا رفتن ميزان آلودگي ، آزمايشهاي انجام شده به خوبي آن را نشان مي دهد.

اين كارشناس در پاسخ به سئوال ديگري با اين مضمون كه پس چرا آب شهر تهران رسوب دارد ، گفت : رسوبها " بايد" باشند. وجود آنها در حد 1000 تا 1500 ميلي گرم در ليتر براي بدن بدون ضرر و بلكه ضروري است. در حالي كه مقدار رسوب آب تهران به 700 ميلي گرم در ليتر نيز نمي رسد ، بنابراين هيچ مشكل خاصي ايجاد نمي كند.

وي در توضيح علت رنگ كدر آب كه هر از چند گاهي در آب داخل لوله ها ديده مي شود ، توضيح داد: اين كدري به دليل كلر زياد يا آلوده بودن آن نيست بلكه ناشي از محبوس شدن هوا در درون مولكولها فشرده شده آب است. اين حالت معمولا زماني رخ مي دهد كه آب بعد از مدتي به يكباره و با شدت در لوله جريان مي يابد.

وي در پايان ادعا مي كند: نه تنها آب تهران عاري از هرگونه آلودگي است كه به حق مي توان آن را جزء سالمترين آبهاي شرب جهان دانست.