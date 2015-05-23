استانداردهای ملی حوزه شبکه های رایانه ای تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آزاد معروفی - مسئول کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با اعلام این خبر گفت: سرانجام تلاش های چندساله کمیته کارشناسی این سازمان برای ترجمه، بومی سازی و تدوین استانداردهای حوزه شبکه به نتیجه رسید و این استانداردها در کمیته ملی استاندارد سازمان ملی استاندارد تصویب شد.

معروفی با اشاره به تفاهم نامه سازمان نصر تهران و سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران درخصوص تدوین این استانداردها گفت: براساس تفاهم نامه میان دو سازمان، درابتدای فعالیت سومین دوره هیات مدیره سازمان نصر تهران، کمیته کارشناسی ترجمه و تدوین این استانداردها با هدایت و نظارت رئیس وقت نصر تهران تشکیل شد و خوشبختانه پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، سازمان نظام صنفی رایانه ای موفق شد این استانداردها را به تصویب سازمان ملی استاندارد برساند.

ایجاد بازار جدید کسب و کار برای مهندسان شبکه

مسئول کمیسیون شبکه سازمان نصر تهران، گفت: این استانداردها یکی از ارکان نظام مهندسی شبکه محسوب می شود و با ابلاغ ضرورت اجرای آن در ساختمان های تجاری، اداری و مسکونی می تواند کسب و کار جدیدی را پیش روی مهندسان و کارشناسان حوزه شبکه های رایانه ای ایجاد کند.

معروفی با بیان اینکه سازمان نصر تهران، مجری احراز صلاحیت مهندسان و کارشناسان شبکه در اجرای این استانداردها خواهد بود، تاکید کرد: سازمان نصر تهران با برخورداری از توان کارشناسی کمیسیون های خود و تجارب برگزاری آزمون های مشاوران فناوری اطلاعات، مهندسان شبکه را برای تایید این استانداردها در ساختمان ها، احراز صلاحیت می کند.

وی درخصوص مفاد تفاهم نامه سازمان نصر تهران و سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران دراین رابطه گفت: همکاری در زمینه تهیه لایحه ضرورت پیش‌بینی و استفاده از استانداردهای مهندسی شبکه‌های رایانه‌ای، برق اضطراری و سیستم‌های هوشمند مدیریت ساختمان در ساختمان‌های اداری، تجاری، دولتی، عمومی و مسکونی بلندمرتبه با نظارت مشاوران احرازصلاحیت‌شده حقوقی و حقیقی IT موضوع اصلی این تفاهم نامه بود.

به گفته معروفی، تعهدات سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران در این تفاهم نامه، ارائه دفاع از لایحه مذکور در شورای شهر تهران و همکاری در تهیه، تدوین و بومی‌سازی استانداردهای مربوطه و تعیین ساز و کار مناسب برای ضمانت‌های اجرایی آن عنوان شده است.

الزام پایان کار ساختمان ها برای اخذ تایید مهندسان شبکه

آزاده داننده، رئیس سومین دوره هیات مدیره سازمان نصر تهران به عنوان ناظر کمیته تدوین این استانداردها نیز گفت: هدف از تدوین استانداردهای ملی حوزه شبکه این بود که استانداردهای تاسیسات شبکه های رایانه ای نیز همچون سایر ملزومات پایان کار یک ساختمان اداری، تجاری و مسکونی، مورد تایید کارشناسان شبکه قرار گیرد.

وی ادامه داد: به همین منظور یک کمیته کارشناسی به منظور ترجمه و تدوین استانداردهای جهانی شبکه با مشارکت متخصصان شبکه های رایانه ای و کارشناسان استاندارد سازی شکل گرفت؛ هسته اصلی این استانداردها، استاندارد کابل کشی ساختمان است.

وی با اشاره به جلسات و تعاملات صورت گرفته با سازمان فناوری اطلاعات ایران،سازمان فناوری اطلاعات شهرداری و سازمان نظام مهندسی عمران ساختمان دراین خصوص گفت:سازمان نصر تهران جلسات مستمری را با این سازمان ها به منظور همفکری و بررسی راههای عرضه استانداردهای ملی شبکه برگزار کرد و خوشبختانه موفق شد پس از سه سال تلاش مداوم، این استانداردها را پس از اعمال اصلاحات جزئی به تصویب کمیته ملی سازمان ملی استاندارد ایران برساند.

داننده افزود: درحال حاضر سازمان نصر تهران درحال پیگیری "تدوین ضوابط و مقرراتی" برای ضرورت اجرای این استانداردها از طریق نهادهای ذیربط است.