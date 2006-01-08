رژيم صهيونيستي شركت ساكنان قدس شرقي در انتخابات را پذيرفت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري كويت (كونا)، سيلوان شالوم وزير امور خارجه رژيم صهيونيستي با اشاره به اينكه اسرائيل موضع خود را به آمريكا اعلام كرده به راديو اسرائيل گفت : راي گيري از فلسطينيان در خارج از شهر قدس صورت خواهد گرفت اما در اماكني كه نزديك به سكونت فلسطينيان است .

وزير امور خارجه رژيم صهيونيستي گروههاي فلسطيني را متهم كرد كه تلاش مي كنند تا از وخامت حال آريل شارون نخست وزير اسرائيل براي به تعويق انداختن انتخابات پارلماني فلسطين استفاده كنند اما وي به نام اين گروهها اشاره اي نكرد.

وي تصور مي كند كه ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين تمايل دارد به دليل ادامه ناامني در مناطق فلسطيني انتخابات را به تعويق بياندازد.

شالوم گفت: ابومازن مساله مشاركت ساكنان قدس شرقي درانتخابات را بهانه قرارداده تا انتخابات پارلماني فلسطين را به تعويق بياندازد.

رژيم صهيونيستي از سال 1967 قدس شرقي را كه حدود 650 هزار سكنه دارد و 200 هزارتن از آنان فلسطيني هستند ، به اشغال درآورده است.

رژيم صهيونيستي درادامه تلاشها براي به شكست كشاندن انتخابات پارلماني فلسطين در 25 ژانويه علنامخالفت خود را با شركت فلسطينيان ساكن قدس شرقي در اين رويداد اعلام كرد.



مسئول دفتر نخست وزير رژيم صهيونيستي اعلام كرد كه اسرائيل به فلسطيني هاي ساكن در قدس شرقي اجازه مشاركت درانتخابات را نمي دهد.

وي تاكيد كرد: اجازه نخواهيم داد كه دفاتر انتخاباتي و همچنين صندوق هاي راي گيري در قدس شرقي به منظور آمادگي براي انتخابات پارلماني ايجاد شود.

اين مقام دفتر شارون اظهاركرد: پيشتر به فلسطيني ها اجازه داديم كه براي راي دادن به دفاتر پستي بروند و آرا خود را به منظور مشاركت در انتخابات به صندوق ها بيندازند ، اما اين بار شاهد چنين موضوعي ( شركت فلسطيني هاي قدس شرقي درانتخابات ) در قدس شرقي كه از سال 1967 در حيطه اسرائيل قرارگرفته است ، نخواهيم بود.