نفرات برتر رقابت های کشتی با چوخه در خراسان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر،در مسابقات کشتی باچوخه که با شرکت تعداد ۱۸۰ ورزشکار از سراسر کشور در گود کشتی روستای پلبند شهرستان تایباد برگزار شد مجتمع فرهنگی هنری پلبند، دهیاری پلبند و کاریز در رده تیمی به ترتیب مقام های نخست تا سوم را کسب کردند.

در این رقابت ها که در اوزان ۷۰، ۸۰، ۹۰ و همچنین به اضافه ۹۰ کیلوگرم تا شامگاه جمعه ادامه داشت علی شاهوردیان، حامد میرزاپور، محمد رزم آرا و جواد محجوب از مجتمع فرهنگی هنری پلبند به ترتیب مقامهای نخست اوزان مختلف را از آن خود کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، چوخه که در گذشته «چوخاء» گفته می شد نام نوعی لباس و بالاپوش سنتی است که دامپروران کرد شمال خراسان آن را بر تن می کنند.

این نوع شنل که توسط زنان دامپرور از پشم میش یا بز بافته و سپس دوخته می شده است هنگام کشتی با چوخه به همراه شال سفیدی بر کمر بسته می شود و پیژامه ای بر تن کشتی گیر قرار می گیرد.

در این کشتی اجرای فنون از طریق گرفتن بدن حریف خطا منظور می شود و چوخه کاران درست مثل جودوکاران تنها از طریق گرفتن لباس حریف، اجازه اجرای فن دارند.

شاید به همین دلیل هم باشد که بسیاری از قهرمانان ملی جودوی ما از کشتی باچوخه وارد جودو شده اند و در این رشته به افتخارات ملی، آسیایی و بین المللی هم دست یافته اند.