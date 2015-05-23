حمایت لاریجانی از نائب رئیسی باهنر/رهروان تصمیمی برای وحدت نگرفته

محمد دامادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسات فشرده فراکسیون رهروان برای تصمیم گیری در مورد انتخابات هیات رئیسه گفت: تاکتیک در حوزه های کار سیاسی، حکم می کند و افراد مهم نیستند مهم جریان فکری است که برنده جریان انتخابات می شود.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی در واکنش به شائبه هایی مبنی بر اینکه به دلیل موضع گیری های باهنر در جهت وحدت اصولگرایان، لاریجانی به دنبال کنار گذاشتن وی از هیات رئیسه است گفت: تا امروز انتقادی از آقای لاریجانی نسبت به آقای باهنر در فراکسیون نشنیده ایم.

وی ادامه داد: مطمئن باشید اگر فراکسیون رهروان تصمیم بگیرد گزینه جدیدی برای نائب رئیسی مجلس معرفی کند، حتما با آقای باهنر هماهنگ می کند.

عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان با اشاره به سابقه نمایندگی باهنر در مجلس گفت: اطمینان خاطر دارم که لاریجانی همیشه از باهنر به خاطر تجاربش حمایت کرده است باهنر در مجلس چهره ای معمولی نیست بلکه مدیری توانمند است.

وی تاکید کرد: انتخابات هیات رئیسه جدای از افراد همیشه یک تاکتیک سیاسی بوده است و باید دید در این تاکتیک چه تصمیمی گرفته می شود و چه کسی فوروارد می شود.

دامادی با اشاره به جلسات مشترک دو فراکسیون برای وحدت اظهار داشت: هنوز تصمیم نهایی در این خصوص اخذ نشده است.