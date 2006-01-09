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۱۹ دی ۱۳۸۴، ۸:۴۷

در مشهد ؛

250 دستگاه اتوبوس ويژه برگزاري دعاي عرفه فعال مي شود

250 دستگاه اتوبوس ويژه برگزاري دعاي عرفه فعال مي شود

تعداد 250 دستگاه اتوبوس ويژه به منظور جابجايي شركت كنندگان در مراسم دعاي روز عرفه به خطوط منتهي به حرم رضوي افزوده مي شود.

مديرعامل سازمان اتوبوسراني مشهد در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر در مشهد گفت: تعداد اتوبوس ها با توجه به حضور زائران و شرايط جوي در صورت نياز افزايش خواهد يافت كه در اين صورت از ناوگان حمل و نقل عمومي استفاده خواهد شد.

 

حسين ضيايي گفت: اين تعداد اتوبوس ويژه بر اساس 30 تا 35 درصد نياز زائرين برآورد شده كه در صورت لزوم افزايش مي يابد.

 

وي تصريح كرد: روگذر حرم مطهر در خيابان شيرازي ، روگذر حرم مطهر در خيابان طبرسي ، ميدان بيت المقدس تا چهار راه دانش و ميدان عدالت ، محل ايستگاههاي ويژه خواهد بود.

 

بنابرهمين گزارش ، سرويس هاي ويژه 2 ساعت قبل از شروع مراسم آغاز به كار نموده و سرويس دهي تا نيم ساعت قبل از نماز مغرب و عشا ادامه خواهد يافت.

کد مطلب 275802

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