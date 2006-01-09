250 دستگاه اتوبوس ويژه برگزاري دعاي عرفه فعال مي شود

مديرعامل سازمان اتوبوسراني مشهد در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر در مشهد گفت: تعداد اتوبوس ها با توجه به حضور زائران و شرايط جوي در صورت نياز افزايش خواهد يافت كه در اين صورت از ناوگان حمل و نقل عمومي استفاده خواهد شد.

حسين ضيايي گفت: اين تعداد اتوبوس ويژه بر اساس 30 تا 35 درصد نياز زائرين برآورد شده كه در صورت لزوم افزايش مي يابد.

وي تصريح كرد: روگذر حرم مطهر در خيابان شيرازي ، روگذر حرم مطهر در خيابان طبرسي ، ميدان بيت المقدس تا چهار راه دانش و ميدان عدالت ، محل ايستگاههاي ويژه خواهد بود.