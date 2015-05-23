اشرف غنی دستور تعدیل تفاهمنامه اطلاعاتی با پاکستان را صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، رسانه های افغانستان گزارش دادند «اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان، دستور تعدیل تفاهمنامه اطلاعاتی با پاکستان را صادر کرده است.

پس از انتشار خبر امضای تفاهمنامه اطلاعاتی کابل و اسلام آباد، انتقادهای فراوانی از سوی چهره های شاخص سیاسی افغانستان مطرح شد.

رسانه های افغانستان به نقل از یک منبع حاضر در جلسه ارگ ریاست جمهوری افغانستان می گویند اشرف غنی دستور داده تا بندهایی از این تفاهمنامه تعدیل و اصلاح شود.

بندهایی که رئیس جمهور افغانستان دستور حذف آنان را داده به شرح زیر است:

– آموزش کارمندان امنیت ملی افغانستان از سوی آی اس آی پاکستان.

– مبارزه مشترک با جدایی طلبان

– باز شدن دفتر استخباراتی پاکستان در افغانستان و افغانستان در پاکستان

محمد امین وقاد از اعضای شورای عالی صلح افغانستان که در این جلسه حضور داشته می گوید اکثر حضار روی استفاده از اصطلاح جدایی طلبان در این تفاهمنامه مخالفت نشان دادند، زیرا افغانستان جدایی طلب ندارد.