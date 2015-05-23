به گزارش خبرگزاری مهر، سعید فائقی، معاون اسبق سازمان تربیت بدنی با اشاره به این که فدراسیونها، موسسات عمومی غیردولتی هستند، عنوان کزد: با توجه به اینکه یک محیط عمومی بینالمللی تعریف شده است که برمبنای نظر او، دخالت دولتها در فدراسیونهای ورزشی باید به حداقل برسد.
این مسئول سابق ورزش کشور تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی به دلیل کاهش دخالت دولت در این راستا فدراسیونها را به عنوان موسسات عمومی غیردولتی تعریف کرده و بنابراین تنها بودجه لازم برای این سازمانها باید از طریق دولت تأمین شود.
او در ادامه افزود: تیمهای ملی ورزشی که به نام جمهوری اسلامی ایران در مسابقات مختلف شرکت میکنند باید از اعتبارات دولتی استفاده کنند؛ حتی در اساسنامه بینالمللی هم رکن اول، مجمع است و در مجمع هم وزارتخانه، رأی حداقلی یعنی درنهایت ۵ رأی دارد.
معاون اسبق سازمان تربیت بدنی افزود: بیشتر اعضای مجمع افراد غیردولتی هستند و طبق اساسنامهای که ابتدا مجلس در خصوص فدراسیونها تصویب کرد، عزل و نصب ها با نظر اعضای مجمع صورت می گرفت؛ اما زمانی که سازمان تربیت بدنی وجود داشت، اختیار عزل به رئیس سازمان داده شد ولی این موضوع را با فدراسیونهای بینالمللی مطرح نکردند.
وی تاکید کرد: در فدراسیونهای بینالمللی کسی را عزل نمیکنند مگر اینکه از او شکایت شده باشد که اعضای مجمع وارد عمل میشوند. در اساسنامه بینالمللی ذکر شده که اگر یکی از اعضای فدراسیونهای ملی شکایت کند، فدراسیون بینالمللی حق ورود دارد اما دراین سالها کسی شکایتی نمیکرد تا این که بحث در فوتبال پیش آمد و حتی تعلیق اتفاق افتاد.
فائقی به خبرگزاری خانه ملت گفت: فدراسیونها حق دارند اعتبارات مورد نیاز خود را از دولت طلب کنند و البته این درخواست، مجوز دخالت دولت را نخواهد داد.
رئیس اسبق سازمان تربیت بدنی معتقد است باید به تفکر جمعی عادت کرد تا از رویکرد اقتدارگرایی به مردم نهادی برسیم.
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