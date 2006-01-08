ونزوئلا خودباوري و نشاط را براي آمريكاي لاتين به ارمغان آورده است / ايران آماده است تجربيات 100 ساله خود در صنعت نفت را به ونزوئلا انتقال دهد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين ديدار وزير خارجه كشورمان با اشاره به اراده سياسي رهبران دو كشور جهت تقويت و رشد مناسبات دوجانبه گفت: ونزوئلا و رهبري آن معرف دوره جديدي از تحول خواهي، استقلال و تكيه بر منافع ملي در يك منطقه مهم از جهان است و حركت جاري در آن كشور، خودباوري و نشاط را براي آمريكاي لاتين به ارمغان آورده است.

متكي حفظ روحيه انقلابي و كارآمدي حكومت را ضامن موفقيت هاي بيشتر خواند و آمادگي ايران براي انتقال تجربيات 100 ساله صنعت نفت به ونزوئلا را به اطلاع معاون وزير خارجه آن كشور رساند.

وزير خارجه كشورمان، اجرايي و عملياتي نمودن موافقتنامه هاي فيمابين را از دغدغه هاي اصلي در روابط فيمابين دانست و افزود: قرار است اين مهم با نظارت وزير امور خارجه تحقق يابد.

آلسيداس روندون نيز متقابلا اعلام داشت كه ايران كشوري پراهميت در منطقه است و از پتانسيلهاي بالايي براي همكاري با ونزوئلا برخوردار مي باشد. تمدن چندين هزار ساله به همراه رهبري خردمندانه و روند انقلابي موجود، از اين تصويري ارائه داده است كه مي تواند الگوي ونزوئلا باشد و ما به آن به عنوان يك شريك و همكار قابل اعتماد نگاه مي كنيم.

وي همكاريهاي دوجانبه را در راستاي منافع كشورهاي جنوب تفسير كرد و گفت: ايران مي تواند از ونزوئلا به عنوان دروازه ورود به آمريكاي لاتين استفاده كند.