بازی خیریه تیم ملی فوتبال جام جهانی ۹۸ با منتخب گلستان در گرگان

عیسی اتراچالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم ملی فوتبال جام جهانی فوتبال ۱۹۹۸ فرانسه با عنوان «ستارگان ۹۸» روز جمعه دیدار خیریه ای با تیم منتخب فوتبال استان گلستان برگزار خواهد کرد.

اتراچالی افزود: این دیدار دوستانه و خیریه ساعت ۱۷ جمعه هشتم خردادماه در استادیوم آزادی گرگان برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه قیمت بلیط این مسابقه ۱۰ هزار تومان خواهد بود یادآور شد: عواید حاصل از بلیط فروشی این دیدار به نفع کودکان سرطانی اختصاص خواهد یافت.

وی در مورد بازیکنان حاضر در این دیدار دوستانه بیان کرد: در تیم ملی ۹۸ نفراتی همچون علی دایی، نیما نکیسا، خداداد عزیزی، مهدی مهدوی کیا، علیرضا منصوریان، محمد نوازی، احمدرضا عابدزاده، مهدی پاشازاده و بهروز رهبری فرد اعلام آمادگی کرده اند.

سرپرست هیات فوتبال استان گلستان از احتمال حضور دو چهره مطرح فوتبال ایران در گرگان خبر داد و گفت: علی پروین سرمربی سابق تیم ملی و باشگاه پرسپولیس احتمالاً در این مسابقه حاضر خواهد شد.

اتراچالی تصریح کرد: برای تیم استان گلستان بازیکنانی که بین ۳۵ تا ۴۵ سال سن دارند و سابقه بازی در سطوح بالای فوتبال را دارند، حضور خواهند داشت.

وی در مورد برنامه سفر تیم ستاگران ۹۸ به گرگان اظهار کرد: بازیکنان ستارگان ۹۸ پیش از ظهر پنجشنبه وارد گرگان خواهند شد و همان روز در برنامه ای خیرخواهانه شرکت خواهند کرد.

گفتنی است، تیم ملی فوتبال کشورمان که در جام جهانی ۹۸ فرانسه دومین حضور خود را در جام جهانی تجربه می کرد، با تیم های آلمان، یوگسلاوی (صربستان) و ایالات متحده امریکا در گروه ۶ مسابقات قرار گرفت.

این تیم ابتدا با نتیجه یک بر صفر مغلوب یوگسلاوی شد و سپس در مسابقه ای که به «بازی قرن» معروف بود با گل های استیلی و مهدوی کیا، بانتیجه ۲ بر یک از سد امریکا گذشت. تیم ملی در سومین بازی خود با دو گل مغلوب تیم آلمان شد و نتوانست از گروه خود صعود کند.