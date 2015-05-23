به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید ضیاءهاشمی در جمع تعدادی از استادان، دانشجویان و مسئولان شهرستان گناباد، گفت: دانشگاه مطلوب تنها متولی رفع نیاز به تحصیل نیست، بلکه دانشگاهی است که در خدمت جامعه باشد.

وی ادامه داد: دانشگاه، علم و عالمی را تولید و ترویج می‌کند که در معیشت مردم اثرگذار باشد و در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی با ارائه راهکار برای حل مشکلات، در خدمت جامعه باشد.

وی با تأکید بر ترجیح کیفیت بر کمیت در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی افزود: آموزش عالی فقط از پیشرفت کمی دانشگاه‌ها حمایت نمی‌کند، بلکه با قدرت از هر برنامه‌ای که به افزایش کیفیت علمی و اثربخشی دانشگاه در حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی منجر شود، حمایت می‌کند.

هاشمی با بیان اینکه دانشگاه باید پیشگام توسعه سرمایه اجتماعی باشد، ابراز کرد: سرمایه اجتماعی یعنی تحقق همدلی مورد تأکید رهبر معظم انقلاب که تقویت اعتماد متقابل، سیر هم‌افزایی و مشارکت دسته‌جمعی در حرکت به سمت هدف مشترک، بخشی از این سرمایه ارزشمند به شمار می‌رود.

وی بر ضرورت تقویت همدلی به عنوان نیاز مردم در سطح جامعه تأکید و اظهار کرد: شعاری که رهبر معظم انقلاب برای امسال تعیین کردند، یک شعار راهبردی و استراتژیک است که باید مورد توجه قرار گیرد، بر این اساس باید دانشجویان و اساتید در دانشگاه‌ها، تکمیل کردن یکدیگر را تمرین کنند تا مردم نیز از آن‌ها الگو بگیرند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم بر ضرورت تقویت کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه‌ها تأکید کرد و افزود: باید از اختلاف سلیقه‌ها به عنوان یک موهبت استفاده کنیم و با وحدت در جهت یک مسیر و هدف مشخص حرکت کرده، ضعف‌ها، بن‌بست‌ها و خلأهای موجود را شناسایی و در جهت رفع آن‌ها، راهکارهای مناسب ارائه دهیم.

هاشمی به موقعیت حساس کنونی و قرارداشتن در آستانه یک جهش تاریخی بزرگ اشاره کرد و یادآور شد: تمام کارشناسان اعتقاد دارند که جمهوری اسلامی ایران در مرحله جهش به سوی پیشرفت‌های علمی و اجتماعی قرار دارد، لذا همدلی و همزبانی برای طی کردن این مرحله بسیار مهم است.

وی ادامه داد: وجود چهار و نیم میلیون دانشجو و ۱۰۰ هزار عضو هیات علمی در دانشگاه‌های کشور حکایت از سرمایه عظیمی دارد که باید بیش از پیش در راستای رشد و توسعه کشور قرار گیرند.