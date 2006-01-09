وزارت علوم تنها سياست گذار امور فرهنگي است // كانال اجراي امور فرهنگي دانشگاه ها دانشجويان هستند

دكتر "محمد باقر خرمشاد" در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار دانشگاهي "مهر" با بيان اين مطلب افزود: دانشگاه مركز توليد و تبادل علم و فرهنگ است. بنابراين علم و فرهنگ هر دو از ارزش والايي در محيط دانشگاه برخوردارند.

توليد علم تنها راه جلوگيري از تغييرات فرهنگي دانشگاه ها

وي تصريح كرد: دانشگاه محل آمد و شد انديشه هاي مختلف جهاني است. در چنين محيطي علم و فرهنگ در حال تغيير مستمر است و بايد براي ممانعت از ورود آنچه كه در فرهنگ مد نظر ما نيست چاره انديشي كرد. براي ممانعت از خروج فرهنگ آرماني كشور در دانشگاه ها بايد به علم و تحصيل روي آورد. از طريق توليد علم مي توان از تغييرات فرهنگ در دانشگاه ها جلوگيري كرد.

وي فرهنگ آرماني را فرهنگ مبتني بر دين دانست و گفت: در فرهنگ آرماني براي دين نقش بسيار قابل توجهي قائل هستيم. ضمن اينكه اسلام نيز بر علم بسيار تاكيد دارد.

معاون فرهنگي وزير علوم اضافه كرد: امروز گفته مي شود علم و دين با يكديگر سازگار نيستند و با ورود دين به دانشگاه علم بايد از آن خارج شود و برعكس. اما ما بر خلاف اين عقيده دانشگاهي مي خواهيم كه توليد علم داشته باشيم و به دنبال فرهنگ آرماني گام برداريم.

لزوم ترويج علم تهذيب شده

"خرمشاد" اضافه كرد: امروزه هيچ راهي به جز پرداختن به علم و توليد علم وجود ندارد اما ما بايد ثابت كنيم كه بين علم و دين مي توان جمع كرد. ما بايد دين داري باشيم كه علم توليد مي كند و عالمي باشيم كه به دين بها مي دهد.

وي تصريح كرد: همانطوري كه علم بدون دين فايده اي ندارد دين بدون علم هم بي ثمر است. صحيح نيست به نماز و عبادت بپردازيم اما رياضي را فراموش كنيم. بايد رياضي دان نماز شب خوان باشيم. هيچ چيزي عقب ماندگي ما را جبران نخواهد كرد مگر كار علمي. طبيعي است كه علم تهذيب شده بايد ترويج شود. جنبش نرم افزاري و كرسي هاي نظريه پردازي نيز هدفي جز اين را دنبال نمي كنند.

لزوم ايجاد تحرك فرهنگي در دانشگاه ها

معاون فرهنگي وزير علوم گفت: قلمرو فرهنگ آرماني را بايد وسيع گرفت. قلمرو فرهنگ آرماني نبايد بسته باشد. فرهنگ آرماني در واقع فرهنگي است كه انبيا به آن وعده داده اند و انسان ها را به آن دعوت كرده اند. نظم، قانون، پيشرفت، رشد، اخلاق و ... اجزاي فرهنگ آرماني هستند.

وي به تحرك فرهنگي اشاره كرد و افزود: تحرك فرهنگي بايد در دانشگاه ها ايجاد شود. بايد با ابداع و نوآوري در شيوه ها فرهنگ را در همه عرصه هاي دانشگاهي وارد ساخت و به فرهنگ آرماني رسيد. از تاتر، موسيقي، شعر و كاريكاتور بايد استفاده كرد و به فرهنگ آرماني كه مد نظر است دست يافت.

دانشجويان؛ كانال اجراي امور فرهنگي در دانشگاه ها

دكتر "خرمشاد" اضافه كرد: كانال اجراي امور فرهنگي در دانشگاه ها دانشجويان هستند. دانشجويان دانشگاه ها بايد با فعاليت خود امور فرهنگي را رونق بخشند. وزارت علوم تنها جهت مي دهد و هيچ كار اجرايي در اين زمينه نخواهد داشت. در واقع ما با سياست گذاري در وزارت علوم، دالان هاي فرهنگي لازم براي تحرك فرهنگي در دانشگاه ها را ايجاد مي كنيم. اگر ما نتوانيم به درستي امور فرهنگي دانشگاه ها را جهت دهي كنيم مرتكب اشتباه بزرگي در پذيرش مسئوليت شده ايم.

دكتر "خرمشاد" به پيشرفت هاي علمي در كشور اشاره كرد و گفت: ما در جامعه زندگي مي كنيم كه از قاجار عبور كرده ايم و به ميمنت انقلاب اسلامي به اينجا رسيده ايم. ما خيلي جلو نرفته ايم اما بسيار پيشرفت كرده ايم. در انرژي هسته اي، سلول هاي بنيادي و ... پيشرفت هاي قابل ملاحظه اي داشته ايم كه غيرقابل انكار هستند. ما به جايي رسيده ايم كه كشوري مانند كانادا كه كشوري علمي است دانشجويان ما را پذيرش مي كند.