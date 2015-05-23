یک سارق حرفه ای در قزوين دستگیر شد

سرهنگ علی حسين حسينی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با افزايش وقوع سرقت كابل برق، سرقت هاي اماكن خصوصي از جمله منازل خالي از سكنه و ساختمان هاي نيمه كاره ماموران پليس آگاهی استان شناسايی سارق يا سارقان احتمالي را در دستور كار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران پليس آگاهی و عوامل تجسس كلانتري ها، با انجام تحقيقات گسترده و استفاده از منابع مردمی، يک سارق مرد را كه در امر سرقت از كابل برق، ساختمان هاي نيمه كاره و منازل خالی از سكنه فعاليت داشت را شناسايی كردند.

سرهنگ حسينی نژاد ادامه داد: ماموران پليس، اين سارق حرفه ای را با بكارگيري گشت های نامحسوس و اقدامات اطلاعاتي، تحت تعقيب و مراقبت پليسی قرار داده و دستگير كردند.

رئيس پليس آگاهي استان قزوين افزود : متهم در بازجويي فني ماموران، به ۲۲ فقره سرقت از كابل برق، ساختمان های نيمه كاره و منازل خالي از سكنه اعتراف كرد.

وی در پايان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشكوک با مركز فوريت های پليسی ۱۱۰ تماس بگيرند و موضوع را به پليس اطلاع دهند.