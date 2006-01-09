آمریکا تبانی با صدام برای آزادی وی را انکار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر"رابرت فورد" درگفتگو با خبرگزاری کویت (کونا)، هرگونه معامله پنهانی مقامات کشورش با صدام به منظورآزادی وی را بعید دانست و گفت : "من در یکی از روزنامه های عرب زبان خواندم که صدام در نهایت به آمریکا پناهنده می شود و با وی در این زمینه معامله ای صورت گرفته است، اما من می گویم آمریکا قصد سازش با صدام را ندارد."

وی انجام مذاکرات برای هرگونه معامله با دیکتاتور سابق عراق را تکذیب و عنوان کرد: "هیچ گونه مذاکراتی برای معامله با صدام انجام نشده است و بعید است که ما به چنین موضوعی بیندیشیم."

مشاورسیاسی سفارت آمریکا در عراق افزود: "درصورتی که اوضاع امنیتی عراق وخیم شود ونیروهای عراقی نیاز به حمایت بیشتر نیروهای آمریکایی داشته باشند، دراین صورت ما به جای اینکه به فکرمعامله با صدام باشیم، نیروهای خودمان را در عراق افزایش می دهیم، همانطوری که ما درزمان برگزاری انتخابات،نیروهای آمریکایی را درعراق افزایش دادیم."

فورد درخصوص انتشار برخی اخبار مبنی بر مقاصد آمریکا برای آزادی صدام گفت :"من می توانم این خبررا تکذیب کنم و بگویم چنین قصدی وجود ندارد، زیرا صدام هم اکنون در اختیار دادگاه مستقل عراقی است،همچنانکه این کشور دارای حاکمیت است و ما هیچ سخنی را در این باره نخواهیم گفت."

وی افزود : من آزادی صد درصد طارق عزیز معاون سابق نخست وزیر سابق عراق را تکذیب می کنم .

فورد گفت که صدام به عنوان متهم دردادگاه عراقی است و سرنوشت وی در دست این دادگاه است وما هیچ اظهار نظری درمورد سرنوشت وی نخواهیم کرد.

مشاور سیاسی سفارت آمریکا در عراق تصریح کرد : اگر دولت عراق علیه عناصر رژیم سابق عراق و یا تروریستهای کنونی در این کشور اتهاماتی را مطرح کند ،مقامات قضایی مستقل عراق مسئول تعیین سرنوشت و محاکمه آنها هستند.

وی درخصوص ابومصعب الزرقاوی رهبر گروه القاعده درعراق گفت : اینک ما نمی دانیم که زرقاوی کجاست و اگر بدانیم درعراق است و یا در کشوری دیگر بلافاصله برای دستگیری وی وارد عمل خواهیم شد، همانطوری که ما در یمن و پاکستان و افغانستان وعراق اقدام کردیم .

به گزارش مهر، فورد در پایان با اشاره به اینکه متاسفانه اطلاعات ما برای دستگیری زرقاوی در سطح مطلوب نیست، افزود: هم اکنون یک گروه به طور مستمر برای جمع آوری اطلاعات دقیق درمورد تروریستهای موجود درعراق تلاش می کنند و آنها به عملیات بدون تلفات انسانی مشغول هستند و من خوشبین هستم که دستگیری زرقاوی نزدیک است.

یک حقوقدان پیشتر صدورحکم نهایی برای صدام و همدستانش را بعید دانست و از وجود یک معامله برای فراموش کردن این مسئله خبر داد.

این حقوقدان به روزنامه سعودی الوطن گفته زمان دادگاه صدام و همدستانش طولانی خواهد شد وبا توجه به جزئیات جلسات دادگاه به نظرمی رسد، این دادگاه آمادگی برای اتخاذ تصمیم مناسب ندارد.

وی افزود : با توجیه به طولانی شدن مدت زمان دادگاه سازش ها و معاملات درخصوص سرنوشت متهمان به دست داشتن در جنایت ترور کشتار مردم دجیل صورت خواهد گرفت و شاید آنها به چند سال زندان کوتاه مدت محکوم شوند، اما صدام پس از ترتیب دادن اقامتش به یکی از جزایر تحت کنترل آمریکا به خارج منتقل خواهد شد.