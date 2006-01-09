كميسيون اقتصادي مجلس با پرداخت معوقات دستگاه ها در متمم بودجه موافقت نكرد

ايرج نديمي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي "مهر" با اشاره به بررسي لايحه متتم بودجه 84 دركميسيون اقتصادي مجلس، گفت: با پرداخت معوقات مربوط به وزارت بهداشت،آموزش وپرورش،آموزش عالي،حقوق قضات،زنان بي سرپرست،كالاهاي اساسي وسايرمعوقات درقالب متمم بودجه موافقت نشد.

وي افزود: براساس گزارش دولت يارانه كالاهاي اساسي با 10 هزارو973 ميليارد ريال،دانشگاه علوم پزشكي دو هزارو500 ميلياردريال،صندوق بازنشستگي 1700 ميليارد ريال،صندوق بازنشستگي لشكري دو هزارو600 ميليارد ريال،ما به التفاوت مسمتري زنان دو هزارو600 ميليارد ريال ،بيمه درماني كميته امداد وبهزيستي 590 ميلياردريال،افزايش حقوق قضات 800 ميليارد ريال،بنياد شهيد سه هزارميلياردريال وسايركسورنيز سه هزارميليارد ريال با كسري ومعوقه مواجه است.

نديمي تاكيد كرد: كميسيون با پرداخت اين اعداد پس از كسر معوقات موافقت كرد وبه طور مثال از يارانه كالاهاي اساسي 300 ميليارد ريال كاسته خواهد شد.

وي ادامه داد: براساس گزارش سازمان مديريت وبرنامه ريزي ووزارت اموراقتصاد ودارايي تاكنون بودجه سازمان بازنشستگي 100 درصد،سازمان بازنشستگي نيروهاي مسلح 94 درصد، دانشگاه علوم پزشكي88 درصد،دانشگاه هاي وابسته به وزارت علوم 83 درصد، بنياد شهيد 88 درصد وآموزش پرورش 96 درصد تخصيص يافته واين نهادها براي اداره خود تا پايان سال با كسري بودجه مواجه شده اند.

نديمي تاكيد كرد: تفكيك معوقات از كسري برخي از بخش ها مشخص بود واين امر براي ساير بخش ها نيز درروزهاي آينده با كمك دولت ونظارت مجلس انجام خواهد شد.

وي درپايان تصريح كرد: درپايان اين جلسه كميسيون اقتصادي مجلس با لايحه ممتم بودجه 84 به شرط كسرمعوقات و تاييد كسري ها موافقت نمود.