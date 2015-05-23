شعبه دوم تامین اجتماعی دزفول راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی ظهر امروز در حاشیه مراسم کلنگ زنی بیمارستان ۹۶ تختخوابه دزفول در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مردم شهرستان دزفول در طول هشت سال دفاع مقدس در برابر دشمن، مقاومت خوبی از خود به نمایش گذاشتند و هم اکنون شایسته بهترین خدمات هستند.

وی افزود: خوشبختانه هم اکنون بیمه شدگان تامین اجتماعی در این شهرستان از سطح خدمات استانداردی بهره مند هستند و ما با آغاز به کار ساخت بیمارستان ۹۶ تختخوابی این شهرستان، قصد داریم سطح خدمات خود را افزایش دهیم.

ربیعی توضیح داد: پروژه احداث بیمارستان ۹۶ تخت خوابه شهرستان دزفول در مساحت پنج هکتاری با اعتباری معادل ۸۰ میلیارد تومان برای ساخت و تجهیز در شرق این شهرستان احداث خواهد شد. این بیمارستان در مدت ۲۸ ماه ساخته خواهد شد که ما به دنبال کاهش این مدت زمان نیز هستیم.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ادامه داد: به منظور سهولت دریافت خدمات برای بیمه شدگان تامین اجتماعی در شهرستان دزفول، به زودی شعبه دوم این سازمان در این شهرستان راه اندازی می شود تا سطح دسترسی مردم به خدمات ما افزایش یابد.

ربیعی عنوان کرد: اکنون هفت بیمارستان تامین اجتماعی در کشور در حال ساخت است که سه بیمارستان آن در خوزستان است. اکنون با وجود محدودیت منابع در سازمان تامین اجتماعی کشور، احداث سه بیمارستان در خوزستان تحول عظیمی در استان در خصوص درمان ایجاد خواهد کرد.