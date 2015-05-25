بالا بردن تولید فیلم از وظایف خانه سینما نیست/ مذاکره با ترکیه

بایرام فضلی فیلمبردار و کارگردان سینمای ایران درباره دلایل کم کاری خود در سینمای ایران گفت: ضعف در تولید آثار سینمایی از جمله دلایل عمده کم کاری اهالی سینما است که من هم از این گردونه مستثنی نیستم. با وجود تغییرات ساختاری در اداره امور سینما، آثار سوءمدیریت های پیشین همچنان بر پیکره صنعت سینما به چشم می خورد و روند کند تولید در سینمای ایران از جمله دستاوردهای این سوءمدیریت است.

مدیر فیلمبرداری «خواب تلخ» ساخته محسن امیریوسفی ادامه داد: اغلب آثار تولید شده در سال‌های گذشته منحصر به تولید فیلم های تجاری و یا فیلم هایی پا پشتوانه دولتی بود و جایی برای تولید فیلم های هنری وجود نداشت. البته در مدیریت جدید گروه «هنر و تجربه» این نقص را جبران کرده و به همین دلیل به نمایش آثارمان دلخوش هستیم.

این فیلمبردار سینمای ایران که در حوزه کارگردانی نیز صاحب تجربه است و فیلمی چون «باز هم سیب داری؟» را ساخته است در پاسخ به اینکه خانه سینما به عنوان یک نهاد صنفی تا چه اندازه تامین امنیت شغلی را برای صنوف در نظر گرفته است؟ گفت: من عضو دو صنف فیلمبرداران و کارگردان های سینما هستم و معتقدم تامین امنیت شغلی وظیفه خانه سینما نیست و اصولا در این زمینه نمی تواند تاثیرگذار باشد.

فضلی تصریح کرد: تامین امنیت شغلی در گرو بالا رفتن سطح تولید در سینما است که انجام این مهم از عهده دولت برمی آید و انجمن صنفی تنها وظیفه تامین رفاه صنفی، برگزاری جشن های خانه سینما و یا آموزش را دارد و اگر هم بخواهد نمی تواند در تولید تاثیر داشته باشد.

مدیر فیلمبرداری فیلم سینمایی «شرفناز» ساخته حسن نجفی درباره پیشنهادهای کاری اخیرش عنوان کرد: یکی از پیشنهادهای نزدیک به تولید فیلمی محصول مشترک ایران و ترکیه است. من فکر می کنم حضور سرمایه گذار خارجی باعث شده تا تولید این فیلم به مرحبه مذاکره برسد در غیر این صورت معلوم نبود که در سینمای ایران چنین فیلمی به تولید برسد.

بایرام فضلی در پایان درباره اکران فیلم «بازهم سیب داری؟» گفت: طبق صحبت های انجام شده قرار است این فیلم عید فطر در گروه سینمایی«هنر و تجربه» اکران شود.