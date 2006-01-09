علي دايي در گفت وگوي مشروح و اختصاصي با "مهر" : هيچ گلايه اي از مطبوعات ندارم / درفوتبال ما حاشيه ها بيشتر از متن است

علي دايي درگفت وگوي اختصاصي با خبرنگار خبرگزاري "مهر" در اصفهان با بيان اين مطلب افزود: متاسفانه درفوتبال ما حاشيه هاي بيشترازمتن است و شايد به اين دليل باشد كه به اندازه اي كه روزنامه ورزشي داريم، ورزش نداريم. البته به نظر من فقط خبرنگاران نيستند كه حاشيه درست مي كنند، بلكه خود بازيكنان هم بعضاً با مطبوعات تماس مي گيرند و اخبارحاشيه اي را منتقل مي كنند.

دايي تاكيد كرد: درميان جامعه خبري افراد زحمتكش بسياري وجود دارند كه همواره وجدان كاري را درنظرمي گيرند و اين قبيل افراد قابل احترام هستند. با اين وجود خبرنگاراني هستند كه تنها دنبال حاشيه سازي هستند و دراين راه هيچ ابايي از طرح مسائل خصوصي افراد ندارند.

كاپيتان تيم ملي خاطر نشان كرد: موضوع خداحافظي من از تيم ملي يكي ازمسائلي است كه همواره عده اي تلاش كردند تا به حاشيه سازي بپردازند و بارها من را از تيم ملي خط زدند و زمان خداحافظي من را تعيين كردند، درحالي كه اين خود من هستم كه بايد تشخيص دهم كه چه زماني از تيم ملي خداحافظي كنم.

وي افزود: همان طوركه قبلاً گفته ام، من بعد ازبازي هاي جام جهاني از تيم ملي خداحافظي مي كنم، ولي به بازي درسطح باشگاه ادامه خواهم داد. همواره اين را گفته ام كه هر زمان مربيان تيم ملي صلاح بدانند درخدمت تيم ملي هستم و همان طوركه يك روزدرفوتبال ملي مطرح شدم يك روزهم بايد ازفوتبال كناربروم. درطول اين مدت هرچند مطبوعات مسائل زيادي را به وجود آوردند، اما گله اي از آنها ندارم و همواره با ديده احترام با خبرنگاران برخورد كردم.

كاپيتان تيم ملي فوتبال كشورمان درخصوص گروه بندي ايران درجام جهاني سال 2006 آلمان گفت: ما درگروه سختي قرار گرفتيم و تيم هاي پرتغال، مكزيك و آنگولا هركدام با سبك هاي متفاوتي ازفوتبال دنيا درمقابل ما صف آرايي خواهند كرد كه اين مسلماً كار ما را سخت خواهد كرد.

وي با بيان اين كه آلمان درراحت ترين گروه جام جهاني قرار گرفته است، شانس صعود تيم ملي ايران را ازگروه خود بالا توصيف كرد و گفت: اگرتا پيش از جام جهاني مسابقات تداركاتي خوبي برگزاركنيم و اعتماد به نفس خوبي داشته باشيم، علي رغم اين كه حريفان سرسختي داريم، ولي مي توانيم به مرحله بعد صعود كنيم و يكي ازتيم هاي شگفتي سازجام جهاني باشيم. همچنين دايي به هماهنگي تاكتيكي درجهت برطرف كردن نقاط ضعف تيم ملي تاكيد كرد.

وي درخصوص مسائل كه پيرامون اختلاف وي وعلي پروين مطرح مي شود، گفت: دوران فوتبال هرفوتباليستي يك روز تمام مي شود واين خاطرات نيك است كه درذهن مردم باقي مي ماند، به همين خاطريك ورزشكارهمواره بايد با كارها واقداماتي كه انجام مي دهد نام نيك ازخود برجاي بگذارد. شايد درمورد پروين اختلاف سليقه هايي بين ما وجود داشته باشد و ديدگاه هاي ما نسبت به فوتبال متفاوت باشد، اما اين اصلاً به اين معنانيست كه آقاي پروين را نفي كنم، چرا كه اسطوره فوتبال ما است و ازطرفي پيشكسوت و مربي من بوده و احترام ايشان براي من واجب است.

دايي درخصوص اظهارات علي پروين درپايان ديدارفجر سپاسي و خداحافظي اش از فوتبال گفت : وقتي اين تصاوير را ديدم ازته دل ناراحت شدم، به خاطراين كه يك لحظه خودم را جاي پروين گذاشتم. اين اتفاق ممكن بود براي من هم رخ دهد. درآن لحظه دوست نداشتم جاي پروين بودم. ما بايد احترام پيشكسوتان خودمان را حفظ كنيم.

كاپيتان سابق پرسپوليس درباره ديداراين هفته پرسپوليس مقابل بايرن مونيخ به "مهر" گفت: بازي پرسپوليس مقابل فجرسپاسي يا سايپا با بازي با بايرن مونيخ تفاوت خواهد داشت، چرا كه بازيكنان براي اين بازي انگيزه بالايي دارند و مي توانند ازحيثيت فوتبال ايران دفاع كنند. حضوربايرن مونيخ درايران مي تواند نقطه آغازدوباره اي براي فوتبال ايران باشد. حضوراين تيم بعد از 37 سال درايران به نفع ايران است و مسلماً مي تواند منشاء بسياري ازتحولات درفوتبال ايران باشد.

وي درادامه به جو نامناسب دربرخي از ورزشگاه ها اشاره كرد و گفت: توهين و بي احترامي به تماشاگران دربسياري ازاوقات به دليل تحت تاثيرقرارگرفتن تماشاگران كم سن وسال ازليدرها است واينكه آنها خيلي زود دچاراحساسات مي شوند و متوجه نيستند كه چه مي گويند. درهرصورت اين فرهنگ بدي است كه به جاي آن كه تيم خودمان را تشويق كنيم به بازيكنان حريف توهين مي كنيم. من اين رسم را حتي دراروپا هم نديدم. به نظرمن بايد آن قدركارفرهنگي دربين كانون هواداران و باشگاه ها صورت بگيرد تا جومناسب فرهنگي در ورزشگاه ها جايگزين جو كنوني شود، چرا كه جو موجود مطمئناً مردم را سرخورده و از ورزشگاه ها فراري خواهد داد.

وي در خصوص قضاوت داوران در ليگ برتر گفت: داوران ممكن است دچار اشتباه شوند، ولي هيچ غرض ورزي در اين زمينه ندارند. به نظر من ليگ امسال از كيفيت بالايي برخوردار است و تيم ها خيلي به هم نزديك تر شدند، به طوري كه نتيجه هيچ مسابقه اي قابل پيش بيني نيست وفاصله تيم هاي مطرح از بين رفته و تيم هاي مدعي بيشتر شده است.

كاپيتان صبا باتري در خصوص وضعيت اين تيم درليگ برتر گفت: ما بايد جايگاه مان بهتر از اين باشد وهدف ما اين است كه جزو سه تيم اول ليگ برتر امسال قرار بگيريم.

علي دايي درپايان درخصوص توصيه به كساني كه وي را الگو قراردادند، گفت: درفوتبال با عشق وعلاقه مي توان پيشرفت كرد و كساني كه با هدف پول دارشدن به سمت اين ورزش رو مي آورند، اشتباه محض است .

وي جوانها را به احترام به پيشكسوتان و پدر و مادر خود و پشتكار در كارها رهنمود كرد و افزود : دربسياري ازمراحل زندگي فوتبالي من كه بسياري تصورمي كردند با عمل هاي جراحي كه روي من انجام خواهد شد ، فوتبالم تمام مي شود اما با اتكاء به خداوند و با اعتماد بنفس ادامه دادم و خوشحالم كه توانستم براي كشورم افتخارآفريني كنم .

علي دايي ساعت 17 عصر امروزدرسالن موهبت نجف آباد اصفهان درحضورخيل عظيم مردم و اهالي ورزش دوست اين شهرحاضرخواهد شد و به سوالات آنها پاسخ خواهد داد.