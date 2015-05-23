میز مذاکره را ترک نمی کنیم/غرب تنها ۳۰۰ سانتریفیوژ فردو را پذیرفت

به گزارش خبرنگارمهر، محمدرضا باهنر امروز در نشست جامعه اسلامی مهندسین با انتقاد از سیاست های جدید آمریکا در قبال مذاکرات هسته ای ایران و گروه ۱+۵ گفت: آمریکا در ۴ و ۵ مورد در حال دبه کردن بوده و حتی برخی از مفاد توافق هسته ای لوزان را هم زیر سئوال برده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به درخواست جدید آمریکایی ها و برخی از کشورهای غربی برای بازجویی از کارشناسان و دانشجویان هسته ای ایران تصریح کرد: ایران به هیچ وجه اجازه بازجویی از کارشناسان و دانشمندان هسته ای خود را به هیچ کشور خارجی نمی دهد.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با تاکید بر اینکه رهنمودهای مقام معظم رهبری در مذاکرات هسته ای سرلوحه فعالیت سربازان دیپلمات کشور قرار بگیرد اظهار داشت: در یکی دیگر از دبه کردن های آمریکا، برخلاف تفاهم لوزان قرار شده تعداد سانتریفیوژهای مرکز هسته ای فردو از یک هزار به ۳۰۰ تا ۴۰۰ دستگاه کاهش یابد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران قصد ترک میز مذاکره را ندارد تبیین کرد: با این وجود تاکیدات نظام جمهوری اسلامی بر روی خطوط قرمز هسته ای بسیار جدی است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه هم اکنون هیچ گونه اختلافی بین جناح های مختلف سیاسی کشور درباره فناوری هسته ای وجود ندارد تاکید کرد: تمامی گزینه ها، روی میز ایران است و مجلس شورای اسلامی هم مثل کنگره آمریکا قصد فیلم بازی کردن و راه اندازی دعواهای نمایشی را ندارد.

وی با اشاره به همدلی بیشتر مجلس و دولت بر سر مذاکرات هسته ای گفت: جمهوری اسلامی ایران بدنبال بازی برد- برد و توافق برد- برد است.

باهنر با تاکید بر اینکه ۵۰ سال است که ایران بازی برد – باخت را با آمریکایی تجربه می کند خاطرنشان کرد ایران حتی برای چند سال آینده هم برای شرایط فعلی پابرچا مانده و تحریم برنامه دارد.