برای حل مشکلات شهرستان خمین با وزارتخانه ها رایزنی می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمود زمانی قمی بعد از ظهر شنبه در شورای اداری شهرستان خمین، ضمن بیان مطلب فوق گفت: شهر خمین به عنوان زادگاه بنیان گذار انقلاب اسلامی، جایگاه خاصی دارد و مشکلات این شهرستان به ویژه در زمینه ایجاد اشتغال باید با همدلی مسئولین استان و شهرستان برطرف شود.

در این جلسه سید مهدی ساداتی، فرماندار خمین نیز گفت: وجود ۹ مرکز دانشگاهی و ۱۰ هزار دانشجو در خمین در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا، خمین را به یک شهر دانشگاهی تبدیل کرده است و برگزاری کنگره پدر امام راحل نیز در سال گذشته، نقطه عطفی بر برنامه های فرهنگی در شهرستان خمین بود که نتایج مطلوبی را به همراه داشت.

وی افزود: در حال حاضر نرخ بیکاری در شهرستان خمین ۱۳/۹ درصد است و فقط پنج درصد از بیکاران این شهرستان مدرک تحصیلی بالای دیپلم دارند.

ساداتی افزود: در سال گذشته برای اقداماتی برای ایجاد اشتغال روستایی در این شهرستان در دستور کار قرار گرفته و با حمایت هایی که از سوی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری انجام شده، امید است مساله ایجاد اشتغال پایدار و کوچک در حوزه روستایی خمین به نتایج مطلوب برسد.

فرماندار خمین گفت: پیگیری موضوع توسعه پتروشیمی خمین و محقق شدن وعده های بخش خصوصی در رابطه با فعالیت شرکت سایپا در خمین، بسیاری از مشکلات اشتغال را در خمین رفع خواهد کرد.

ساداتی افزود: دغدغه دیگر مردم خمین در زمینه پیگیری ها برای انتقال آب شهر خمین از سرشاخه های دز است که امید است با پیگیری های مسئولین استانی، این مهم تحقق پیدا کند.

وی خاطرنشان ساخت: با توجه به نظر مقام معظم رهبری مبنی بر استثنا بودن شهر خمین به دلیل اینکه زادگاه بنیان گذار انقلاب است، می طلبد که مسئولین نگاه ویژه ای به مطالبات مردم این شهرستان داشته باشند و ما مسئولین شهرستان نیز تلاش داریم بستر را برای تحول و توسعه پایدار شهرستان خمین فراهم کنیم.