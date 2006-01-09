شاعران جوان لعاب كاري واژه ها را در دستور كار خود قرار داده اند !

اين شاعر در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : شاعران جوان سعي مي كنند كه با بعضي از تصويرها و واژگان تازه و مزين شده در همان نظر اول توجه مخاطب و خواننده را جلب كنند ، اما اين گونه اشعار بعد از چند بار خواندن ضعيف مي شوند و مورد توجه نيستند، شعر خوب آن شعري است كه مخاطب با هر بار خواندن بيشتر در شعر فرو رود و لذت بيشتري از آن ببرد.

مرتضي نوربخش خاطرنشان كرد: اگراتفاقي در اين عرصه بيافتد و شاعران جوان به زيباييهاي دروني شعرهم توجه كنند و صرفا شعر را به عنوان يك عامل بيروني ندانند بسيار مفيد است، اما اين بيروني شدن نبايد وسيله اي باشد كه ما بخواهيم اصالت شعر را از بين ببريم.

اين شاعر معاصر يادآور شد : امروزه در شعر جوان به رسانندگي اثر توجهي نمي شود و اگر ما بخواهيم ادبيات پاينده و پويايي داشته باشيم بايد لفظ را مطابق معني پيش ببريم، يعني در جايي اگر لفظ جلو باشد و معني عقب نشيني كند اثر ماندگاري خلق نشده و خلاقيت اثري ، هنري اتفاق نيافتاده است.

سرگروه شعر جشنواره سراسري شعر بسيج ادامه داد : شاعران و نويسندگان رسالت سنگيني دارند زيرا به عنوان پيشگامان فكري جامعه محسوب مي شوند و بايستي جلوتر از حد و مرز امروز حركت كنند، اگر نويسنده يا شاعري بتواند جلوتر از افراد جامعه خود حركت كند، هنرش ماندگار و پوياست ، اما اگر بخواهد با زمان همگام باشد و حتي مقداري عقب تر از آن حركت كند طبيعي است كه آثار خلق شده ماندگار نخواهد بود.

اين شاعر در رابطه با انتشار آثار اوليه شاعران جوان گفت : بايد اين آثار تا مرحله مقبولي برسند و بعد منتشر نشودند، البته براي تشويق نوقلمان مفيد است اما اگرشاعران جوان قدم اول رامحكوم بردارند بسيار مفيدتر است.

نوربخش به مهر ، ياد آور شد : شعر هميشه در كشور ما به عنوان يك ابزار فرهنگي مورد استفاده قرار گرفته و مي گيرد، منتهي آن توجهي كه به شاعر كه توليد كننده فكر است نمي شود و اگر اين طور باشد ادبيات ما دچار يك پست رفت خواهد شد و به سمتي پيش مي رويم كه از شاعر و هنرمند استفاده ابزاري مي شود .