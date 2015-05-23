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۲ خرداد ۱۳۹۴، ۲۱:۰۶

حق پرست:

راه اندازی بازارچه دائمی صنایع دستی و گردشگری در شهرستان بناب

راه اندازی بازارچه دائمی صنایع دستی و گردشگری در شهرستان بناب

بناب - مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی از راه اندازی بازارچه دائمی صنایع دستی و گردشگری در شهرستان بناب خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزین حق پرست عصر شنبه در کارگروه گردشگری شهرستان بناب با بیان اینکه اولویت اصلی دولت در بحث گردشگری  تمرکز زدایی است، افزود: دولت کلنگ زنی طرح های جدید گردشگری را ممنوع اعلام کرده است.

وی سپس با اشاره به اینکه باید با برگزاری جشنواره کباب و حضور مسئولان در بناب زمینه معرفی استعداد های بالای این شهرستان را فراهم کنیم، ادامه داد: به دنبال ثبت تاریخی کباب بناب هستیم.

حق پرست به ظرفیت های گردشگری بناب نیز اشازه کرد و گفت: برای توسعه منطقه گردشگری دوش بناب یک میلیارد ریال اعتبار درنظر گرفته ایم.

وی با بیان اینکه در سفر اخیر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان هیچ طرح جدیدی در استان کلنگ زنی نشد، گفت: فعلا باید برای اتمام طرح های نیمه تمام اقدام کنیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه سند تدبیر و توسعه بناب در زمینه گردشگری به خوبی تدیون شده و در بین سایر شهرستان ها این سند پیشتاز است، گفت: همچنین در خصوص احداث ادارات دولتی نباید فراموش کرد که دولت اعتباری برای احداث ساختمان اداری در شهرستان ها اختصاص نمی دهد.

کد مطلب 2758548

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