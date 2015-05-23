همایش بزرگ «خیرین در نسیم مهر» در اصفهان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر،‌ احمد خسروی‌ وفا، شامگاه شنبه در همایش بزرگ «خیرین در نسیم مهر» که با همت اداره کل زندان‌های استان اصفهان و انجمن حمایت از خانواده زندانیان برگزار شد با اشاره به حضور پرشور خیرین استان اصفهان در زمینه کارهای خیر و آزادسازی زندانیان اظهار داشت: در سال گذشته ۷۱۵ زندانی از زندان‌های استان با کمک خیرین آزاد شده و آماری نزدیک به همین تعداد نیز با کمک خیرین به زندان وارد نشدند.

وی با اشاره به روند افزایشی آزادسازی زندانیان استان با حمایت خیرین ابراز داشت: فعالیت خیریه‌های امام موسی کاظم (ع) و خیریه امام محمد باقر(ع) نیز در این راستا در نوع خود بی نظیر بوده است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به اجرای موفق برنامه یک شهر ضیافت در سال گذشته در راستای کمک به خانواده زندانیان اضافه کرد: در سال جاری نیز با انعقاد تفاهم نامه با صدا و سیما اصفهان اجرای ویژه برنامه‌ای را خواهیم داشت.

گفتنی است که در همایش بزرگ «خیرین در نسیم مهر» از بیش از ۱۰۰ خیر و خانواده زندانی موفق در استان اصفهان،‌ چهارمحال و بختیاری،‌ یزد و مرکزی تجلیل به عمل آمد ضمن آنکه در حین برگزاری این مراسم سه تن از زندانیان قتل غیر عمد استان اصفهان با حمایت از خیران و همچنین جلب رضایت اولیای دم از دار مجازات نجات یافتند.