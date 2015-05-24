فیلم/ گبه بافی در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، گبه فرشی است که معمولا در اندازه‌های کوچک بافته می‌شود. گبه پرزهای بلند دارد و در بافت آن شمار پود بیشتری به کار می‎رود که تاثیر چشمگیری بر نرمی گبه می‎گذارد.

گبه دارای پودهای تقریبا ضخیم و دراز است که معمولا با مواد اولیه خودرنگ در طرح‌های بدیع و سنتی و بر روی دارهای قالیبافی افقی و به شیوه قالی بافته می‌شود.

گبه یکی از برجسته‌ترین صنایع دستی و خانگی استان بوشهر است که در بسیاری نقاط روستایی و حتی در بعضی مناطق شهری رایج است و شغل اول یا حرفه دوم تعداد زیادی از خانواده‌ها محسوب می شود.

زمینه گبه‌های بافت مناطق مختلف بوشهر تقریبا دارای رنگ‌هایی نظیر، سفید، شیری، و قهوه‌ای است و نقوش به رنگ‌های مشکی و حنایی و قرمز … است.

این فیلم مربوط به گبه‌بافی در روستای دهرود از توابع شهرستان دشتستان استان بوشهر است.