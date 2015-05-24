فیلم/ گبه بافی در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، گبه فرشی است که معمولا در اندازههای کوچک بافته میشود. گبه پرزهای بلند دارد و در بافت آن شمار پود بیشتری به کار میرود که تاثیر چشمگیری بر نرمی گبه میگذارد.
گبه دارای پودهای تقریبا ضخیم و دراز است که معمولا با مواد اولیه خودرنگ در طرحهای بدیع و سنتی و بر روی دارهای قالیبافی افقی و به شیوه قالی بافته میشود.
گبه یکی از برجستهترین صنایع دستی و خانگی استان بوشهر است که در بسیاری نقاط روستایی و حتی در بعضی مناطق شهری رایج است و شغل اول یا حرفه دوم تعداد زیادی از خانوادهها محسوب می شود.
زمینه گبههای بافت مناطق مختلف بوشهر تقریبا دارای رنگهایی نظیر، سفید، شیری، و قهوهای است و نقوش به رنگهای مشکی و حنایی و قرمز … است.
این فیلم مربوط به گبهبافی در روستای دهرود از توابع شهرستان دشتستان استان بوشهر است.
نظر شما