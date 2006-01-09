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۱۹ دی ۱۳۸۴، ۹:۲۸

بيش از يك ميليون و 500 هزار زائر وارد عربستان شده اند

بيش از يك ميليون و 500 هزار زائر وارد عربستان شده اند

آمار رسمي عربستان حاكي از آن است كه يك ميليون و 557 هزار و 447 زائر از 177 نژاد مختلف، به منظور زيارت خانه خدا در صفي يكپارچه و متحد وارد اين كشور شده اند.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، نايف بن عبدالعزيز رئيس كميته عالي حج عربستان اعلام كرد: تعداد مرداني كه از خارج عربستان به اين كشور آمده اند 846 هزار و 556 نفر و تعداد زنان 710 هزار و 891 نفر بوده است.

عبدالعزيز اظهار داشت: در موسم حج امسال نسبت زائران مرد 54 درصد و نسبت زائران زن 46 درصد است.

وي با اشاره به اينكه امسال تعداد زائران نسبت به سال گذشته 19 هزار نفر افزايش داشته اند، گفت: تعداد زائراني كه از راه هاي هوايي به عربستان آمده اند يك ميليون و 413 هزار و 169 نفر، از راه هاي زميني 117 هزار و 785 نفر و از راه هاي دريا 26 هزار و 493 نفر بوده اند.

عبدالعزيز تصريح كرد: اين تعداد زائر از 177 نژاد هستند كه از نواحي مختلف جهان به عربستان قدم گذاشته اند تا يك صدا نواي لبيك را سر دهند.

کد مطلب 275864

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