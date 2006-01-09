انتخابات مجلس خبرگان بايد زمينه تعميق دولت اسلامي را فراهم كند// برخي سعي دارند با سياه نمايي ديگران را از صحنه انتخابات خارج كنند

به گزراش خبرگزاري "مهر" در اين بيانيه آمده است : چند صباحي است كه بحث پيرامون انتخابات مجلس خبرگان و موضوعات مربوط به آن از سوي برخي جريانات سياسي آغاز گشته است؛ در اين راستا ذكر نكات زير ضروري است :

1- اصلاح طلبان جو سازي پيرامون اين انتخابات را با هجمه به ديگران آغاز نموده‌اند. اين جريان بدليل فقر تئوريك، بناي اثبات خود را در نفي ديگران نهاده و بجاي پاسخ به براهين و سؤالات فضلاي حوزه، تمام هم و غم خود را براي تبديل فضاي سالم انتخاباتي به فضاي ديو و فرشته بكار بسته است تا جايي كه سران اين جريان براي آينده انقلاب ابراز نگراني مي‌كنند.

سؤال اين است كه چرا سران اين جريان در سالهاي اخير كه ارزشها و مسلمات اسلام و معتقدات و مؤاكدات امام (ره) در معرض هجمه و شك و ترديد قرار گرفت، لب به اعتراض نگشودند و در دفاع از انديشة امام بپا نخاستند؟! مگر نه اينكه امام در مقابل شبهات كسروي مرتد كتاب «كشف الاسرار» را نوشتند، سؤال اين است كه اعضاي تشكلهايي مانند «مجمع روحانيون مبارز» كه داعيه شاگردي و خط امام را دارند كدام «كشف الاسرار» را نوشتند؟! اگر اين جريان در مقابل شبهه پراكني‌هاي سالهاي اخير عليه اعتقادات و ارزشهاي مردم – خصوصاً جوانان و دانشجويان – ايستادگي مي‌كرد، امروز برخي تشكلهاي دانشجويي به چنين وضعيتي دچار نمي‌گشتند؛ اظهارات حجت الاسلام موسوي خوينيي‌ها در آستانه 16 آذر امسال را نيز چيزي جز نوش داروي بعد از مرگ سهراب نمي‌توان دانست.

آيا اين افراد كه مدام سنگ مردم سالاري و دموكراسي را به سينه مي ‌زنند، نمي ‌دانند كه لازمة دموكراسي تكثر و وجود رقابت است؛ پس چرا سعي دارند با سياه و سفيد كردن فضا و زدن تهمت و ناسزا، ديگران را از صحنه بدر كنند؟!

آيا صرف داشتن سابقه انقلابي گواه حقانيت است؟ مگر طلحه و زبير هم انقلابي نبودند و مگر حضرت امام نفرمودند «ميزان حال افراد است»؟

چرا افرادي كه مدام دم از تحجر و خطر نفوذ آن مي‌زنند، مصاديق آن و متحجران را معرفي نمي‌كنند؟ اگر اينان خود را پيرو خط امام مي‌دانند و براي انقلاب نيز احساس خطر مي‌كنند پس به آن امام شجاع اقتدا كرده و با اعلام مصاديق تحجر و متحجرين، خطر را از انقلاب دور نمايند.

به افرادي كه روزي در ميان مردم جايگاهي داشته‌اند، توصيه مي‌كنيم كه شأن خود را به پادويي شكست خوردگان و خيمه شب‌بازان عرصة سياست تنزل ندهند.

2- از ديدگاه قرآن كريم هدف از بعثت انبياء، عدالت و قرب الهي است و تقدس اجزاء يك نظام سياسي نيز به تأمين اين اهداف است. «جمهوريت» نيز از ديدگاه مبرزترين شاگردان امام، شهيد مطهري و مطهري زمانه، آيت الله مصباح يزدي روش و وسيله است نه محتوا و هدف؛ محتوا اسلام است و هدف «عدالت» و «قرب الهي». ساختارها و روشها عناصري موقعيتي هستند كه ارزش و اعتبار آنها به تأمين هدف اساسي حكومت اسلامي، يعني «عدالت» است و بديهي است كه مي‌توان در هر برهه با اتكاء به فقه پوياي اسلام و دخالت دادن زمان و مكان در اجتهاد كه از مؤكدات حضرت امام (ره) مي‌باشد، ساز و كارهاي روز آمد و كارآمدي را براي ادارة امور امت تعبيه نمود.

متأسفانه اين افراد يا دروس امام را به خوبي فرا نگرفته‌اند و ديگ را با آش اشتباه گرفته‌اند و يا در صدد حذف «اسلام» هستند كه اين همان چيزي است كه آمريكا و اذناب او در صدد آن هستند؛ از اينرو از اين جريان انتظار مي‌رود بجاي جار و جنجال‌ سياسي و پنهان شدن پشت سر امام (ره)، موضع خود را بصورت شفاف بيان نمايد.

3- ورود حكيم فرزانه – حضرت آيت الله مصباح يزدي – كه بحق بايد او را « مصباح المنير » جوانان و دانشجويان در ظلمت شبهادت و دين ستيزي ‌هاي سالهاي اخير دانست و مظلوميت و ترور شخصيت او در س هاي اخير تا به امروز يادآور ترور شخصيت بهشتي و مطهري توسط جريانات انحرافي است، نه تنها حق ايشان، بلكه ناشي از تكليفي است كه اين عالم رباني و مجاهد نستوه در مقابل نظام اسلامي و ولايت فقيه كه به فرمودة حضرت امام همان ولايت پيامبر و ائمه اطهار – عليهم السلام – است، احساس مي ‌كنند، و نمي ‌توان از اين بزرگان انتظار داشت كه در چارجوب احزاب و تشكلهاي سياسي حركت كنند؛ آن هم تشكلهايي كه عملكرد آنها در انتخابات اخير عدالت و شايستگي آنها را محل تأمل قرار داده است.

تحليل هاي تفرقه افكنانه ‌اي كه رويكرد اين بزرگان را مستقل و تكروانه مي‌داند، مصداق «كلمه حق يراد بها الباطل» است. اين رويكرد گواه استقلال و عدم وابستگي روحانيت شيعه به مراكز قدرت و ثروت نامشروع است.

آيا حضرت امام (ره) براي آغاز نهضت از احزاب و جبهه ‌هاي سياسي كسب اجازه و تكليف نمودند و تمامي روحانيون با ايشان همگام بودند؟ مگر نه اينكه حاميان ايشان را شاگردان، جوانان هيئات مذهبي و اندك دانشجويان متدين دانشگاهها تشكيل مي‌دادند؟

چرا مناديان دفاع از «جمهوريت» و حق مردم خواستار محاكمه و معرفي افرادي كه مرتكب دهها هزار ميليارد تومان تخلف بر سر اجراي برنامة سوم توسعه شده‌اند يا در اين سالها ميلياردها دلار در بانكهاي كشوري در پشت كوه قاف ذخيره كرده ‌اند، نمي‌شوند؟

طنز تلخ روزگار اين است كساني كه تا ديروز از شهرام جزايري پول مي ‌گرفتند، امروز مدعي خط امام و «جمهوريت» شده‌اند.

براستي آيا زالو صفتان و صاحبان و غاصبان ثروتهاي نامشروع كه تاب تحمل عدالتخواهي و عدالت گستري را ندارد در مقابل اين انتخابات حساس، ساكت و بي برنامه خواهند نشست و آيا سعي نخواهند كرد با نفوذ در مجلس خبرگان از تمامي حربه‌هاي فشار براي مقابله با دولت جديد استفاده نمايند؟

امروز روي كارآمدن رئيس جمهوري دين مدار، عدالتخواه و مردم ‌گرا، منابع قدرت و ثروت كساني را كه سالها بر آن چنبره زده بودند، به خطر انداخته است؛ از اينرو اينان برآنند تا با نفوذ در مراكز حساس نظام از جمله مجلس خبرگان موج خروشان عدالتخواهي و قطع دستان ناپاك را در نطفه خفه كنند.

امروز دولت احمدي‌ نژاد نيازمند حمايت ملت مؤمن و انقلابي ايران است چرا كه تعميق عدالت و ريشه‌ كني مفاسد اقتصادي و مفسدان آن به تنهايي از دست دولت بر نمي ‌آيد، بلكه مي ‌بايست اين عزم در تمامي مسؤولان و نخبگان نظام وجود داشته باشد.

مردم آگاه كشورمان به خوبي به واقعيات موجود واقف‌اند ، مي بايست با رويكردي عدالتخواهانه، انتخابات مجلس خبرگان را مرحله ‌اي ديگر از فرآيند تحقق دولت اسلامي دانسته و با تداوم عدالتخواهي زمينه ‌هاي تعميق دولت اسلامي را فراهم نمايند.