نمایش مستند «بیست و سه و آن یک نفر» در سینما روایت

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم با حضور سردار رمضان شریف مدیرکل روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران و علی شاه حاتمی کارگردان سینمای دفاع مقدس برگزار می‌شود.

«بیست و سه و آن یک نفر» به نویسندگی کارگردانی مهدی جعفری و تهیه کنندگی علیرضا رئیسیان ساخته شده و برگرفته از کتاب «آن بیست و سه نفر» است.

کتاب «آن بیست و سه نفر» خاطرات خودنوشته احمد یوسف زاده است که در جریان عملیات آزادسازی خرمشهر به اسارت در می آید. در این کتاب شرح ۸ ماه نخست اسارت این نوجوان که در یک گروه شامل ۱۹ نوجوان کرمانی و ۴ نوجوان دیگر بودند و ماجراهای آنها از جمله دیدار با صدام در کاخ ریاست جمهوری عراق نگاشته شده است. رهبر معظم انقلاب چندی پیش این کتاب را تقریظ کرده‌اند.

چهل و دومین جلسه سینما روایت روز یکشنبه ۳ خرداد راس ساعت ۱۷ در مجتمع فرهنگی اسوه واقع در خیابان انقلاب اسلامی نبش بهار جنوبی برگزار خواهد شد.