تشکیل بانک جامع اطلاعاتی حقوق کودک/تحقیقات در مورد کودک آزاری

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی صبح یکشنبه در همایش سراسری چشم انداز حقوق کودک در ایران گفت: با تشکیل مرجع ملی حقوق کودک اقدامی ارزشمند برای مسایل این حوزه انجام شده و بر اساس گزارش های گرفته شده تشکیل این مرجع در ایران کمتر در دنیا است و ایران با تمرکز در این خصوص جلو می رود.

وی افزود: امروز بیش از ۲۲ میلیون ایرانی زیر ۱۸ سال هستند پس اگر به انسان و آینده کشور فکر می کنیم ضروری ترین اقدام و عمل توجه به حقوق کودک و نوجوان و تداوم حیات انسانی است. سئوال این است چه می خواهیم و اگر صادقانه کار می کنیم نمادش در کودکان ما است.

وزیر دادگستری اظهار داشت: در این موضوع هر چه سرمایه گذاری کنیم یک اندوخته است و حتی خواب سرمایه هم نیست بلکه رشد و افزودن سرمایه محسوب می شود.

پورمحمدی گفت: مرجع ملی حقوق کودک امسال را سال آموزش فراگیر کودکان نامگذاری کرده اما نگران هستیم که اصل آموزش و نیمه کاره رها کردن مقاطع خارجه دردسر ساز نشود و بتوان مشکل را حل کرد. البته کودکان اتباع هم بعنوان شهروند باید از حق آموزش برخوردار باشند که رفع این مشکل هم در دستور کار قرار دارد.

وزیر دادگستری گفت: اینکه همایشی برگزار کردیم با مشارکت ستاد حقوق بشر و معاونت حقوقی قوه قضائیه و دانشگاه علوم قضائی و سایر دستگاه ها نشان دهنده عزم وزارت دادگستری در تقویت مرجع ملی کودک است.

وی با بیان اینکه در بخش نظری اقدامات خوبی انجام شده که نمونه آن انتشار کتاب حقوق کودک است، اظهار داشت: تحقیقات گسترده ای در مورد کودک آزاری و مشکلات آن در ۴ نشست علمی و تخصصی با حضور متخصصان ادیان برگزار کردیم که نتیجه آن اطلاع رسانی می شود.

وزیر دادگستری در ادامه به موضوع استفاده از موارد و گفته های امام سجاد(ع) بعنوان یک الگو برای ادامه کار در این حوزه اشاره کرد و گفت: رساله حقوق امام سجاد(ع) مهمترین مرجع در موضوع حقوق بشر می تواند باشد که ۵۰ حق آدمی را تشریح کرده است. مثلا در حق ۴۴ گفته به کودکان مهربانی کرده و به فرهنگ و آموزش آنها بپردازیم. از آنها بگذریم و عیبهای آنها را پنهان کرده و با آنها مدارا و خطاهای کودکانه را پنهان و عفو کنیم.

پورمحمدی اظهار داشت: در حق ۲۳ رساله امام سجاد در مورد فرزندان آدمی گفته که تو باید پاسخگوی تربیت فرزندانت باشی و در زندگی کمکش کنی و در این راه اجر و عذاب دارید.

وزیر دادگستری گفت: مشکل امروز ما این است که اطلاعات کافی از اقدامات در کشور نداریم و سامانه جامعی طراحی کردیم تا تمام اطلاعات یک جا در حوزه کودک تجمیع شود تا کسری اطلاعات جبران شود.

وی افزود: اقدامات ما باید هدفمند باشد و نباید موازی کاری کنیم. این خساست در تبادل اطلاعات از بدترین خصلت های ما در کشور است که باید فرهنگ سازی شود.

پورمحمدی گفت: وقتی به فکر و درک و عمل مشترک رسیدیم موفق می شویم و قانون و زور نمی تواند تنها کارگشا باشد. برای همین وزارت دادگستری در حال این هماهنگی هاست.