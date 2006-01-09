مسابقه طراحي بناي يادبود شهدا در دانشگاه آزاد كرج برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" از كرج، اين مسابقه از سوي دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري برگزار مي شود و استادان، دانشجويان، مهندسين، طراحان و دانشجويان با هم به رقابت مي پردازند.

در انتخاب بهترين طراحي هاي يادبود شهدا معيارهاي خاصي در نظر گرفته مي شود كه از آنها مي توان به هارموني و شكل ظاهري و تناسب آن با پيام و محتواي اثر اشاره كرد.

نماينده مقام معظم رهبري در دانشگاه آزاد كرج در اين زمينه به خبرنگار "مهر" گفت : با توجه به اينكه چند روز ديگر، پيكر چند شهيد دفاع مقدس براي خاكسپاري به دانشگاه آزاد كرج آورده مي شود در تدارك انتخاب بهترين طراحي براي بناي يادبود آنها هستيم.

حجت الاسلام "صادق رزاقي" ادامه داد: به اين منظور از علاقمندان دعوت مي كنيم هرچه سريع تر، طرح هاي خود را به دفتر رياست دانشگاه تحويل دهند تا پيش از انتقال شهدا به دانشگاه با فراغ بال و دقت كافي طرحي در خور فداكاري هاي آنها انتخاب شود.

اين مسئول خاطرنشان كرد : آرام گرفتن پيكر چند تن از ايثارگران جبهه هاي جنگ در دانشگاه آزاد كرج براي اين دانشگاه، افتخار بزرگي محسوب مي شود.