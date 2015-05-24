ورود واقعیت مجازی به نبردهای واقعی

به گزارش خبرگزاری مهر، واقعیت مجازی به معنای تجربه ای متفاوت در دنیای مجازی است که کاربران قادر به درک همه چیز در این فضا بوده و می توانند با محیط اطراف خود تعامل برقرار کرده و تجربه متفاوتی داشته باشند. چنین رویایی با هدست های واقعیت مجازی در حال محقق شدن است. کاربران با زدن این هدست در دنیای واقعی و مجازی غوطه ور خواهند بود. در سال های اخیر، کمپانی های مختلف هدست های واقعیت مجازی بسیاری را طراحی کرده اند که کاربران با زدن آنها بر چشم می توانند تجربه متفاوتی از دنیای مجازی و اطراف خود داشته باشند.

اما BAE Systems به دنبال روشی است تا بتواند واقعیت افزوده را به میدان نبرد وارد کند. این سیستم جدید قادر به تطبیق اطلاعات مجازی در دنیای واقعی است. این کمپانی معتقد است در بیست سال آینده قادر خواهیم بود تا از این سیستم در لنز یا یک عینک فشرده استفاده کنیم. BAE با کمک دانشگاه بیرمنگام انگلیس در حال فعالیت بر این پروژه است که در آینده می تواند در میدان های جنگ کاربرد داشته و در شرایط اضطراری و برای نجات و حفظ جان انسان ها کاربرد داشته باشد.

در تصاویر اولیه ای که از این سیستم منتشر شده، سیستمی مانند Oculus Rift بر چشمان کاربران دیده می شود که دیدی وسیع و گسترده از دنیای واقعی را در کنار تصاویر، ویدئوها و ا طلاعات مختلف مجازی نمایش می دهد.

اما این کمپانی با همکاری محققان در حال فعالیت بر دو نمونه مشابه از تکنولوژی VR است که از یک فرمان پرتابل و یک کابین پوشیدنی تشکیل شده است. مرکز فرمان پرتابل می تواند در یک کانتینر کوچک قرار گرفته و از یک هدست و دستکش متفاوت برای برقراری ارتباط در دنیای مجازی استفاده شود. سپس با کمک این مرکز می توان کنترل و هدایت میدان های نبرد را در اختیار داشت.

اما یکی از بخش هایی که BAE قصد دارد تا برای خلبانان به این سیستم اضافه کند را می توان در بخش بینایی Oculus Rift در این کلاه دانست. لبه این کلاه می تواند برای شناسایی و همینطور تطبیق اطلاعات مجازی نیز مورد استفاده قرار گیرد.