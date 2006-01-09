دوره جديد نشست هاي " خانه ترانه " برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، نشست هاي تخصصي شاعران، ترانه سرايان، آهنگسازان و اهالي موسيقي كه پيشتر در فرهنگسراي دانشجو و سپس تالار امام خميني بيمارستان امام خميني (ره) تهران برگزار مي شد، از اين پس مجددا به صورت هفتگي در آمفي تئاتر فرهنگسراي دانشجو برپا مي شود.

در مراسمي كه قرار است به منظور آغاز دور جديد اين جلسات روز پنج شنبه بيست و دوم دي ماه برگزار شود، شخصيت هايي چون علي معلم و محمد صالح علا (شاعر) تركي ( از اساتيد دانشكده ادبيات دانشگاه تهران) ماني رهنما (خواننده) و ترانه سراهايي چون : افشين يدالهي ، علي رضا ناصري و ... حضور خواهند داشت.

در اين برنامه كه با حضور فعالان و ترانه سازان صدا و سيما نيز همراه است ، ترانه خواني ، اجراي موسيقي و بحث و نقد پيرامون آنها به اجرا در مي آيد.