  1. هنر
  2. سایر
۱۹ دی ۱۳۸۴، ۱۰:۱۳

از بيست و دوم دي ماه در فرهنگسراي دانشجو

دوره جديد نشست هاي " خانه ترانه " برگزار مي شود

دوره جديد سلسله نشست هاي تخصصي " خانه ترانه " از بيست و دوم دي ماه به صورت هفتگي در آمفي تئاتر فرهنگسراي دانشجو برگزار مي شود .

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، نشست هاي تخصصي شاعران، ترانه سرايان، آهنگسازان و اهالي موسيقي كه پيشتر در فرهنگسراي دانشجو و سپس  تالار امام خميني بيمارستان امام خميني (ره) تهران برگزار مي شد، از اين پس مجددا به صورت هفتگي در آمفي تئاتر فرهنگسراي دانشجو برپا مي شود.

در مراسمي كه قرار است به منظور آغاز دور جديد اين جلسات روز پنج شنبه بيست و دوم دي ماه برگزار شود، شخصيت هايي چون علي معلم و محمد صالح علا (شاعر) تركي ( از اساتيد دانشكده ادبيات دانشگاه تهران) ماني رهنما (خواننده) و ترانه سراهايي چون : افشين يدالهي ، علي رضا ناصري و ... حضور خواهند داشت.

در اين برنامه كه با حضور فعالان و ترانه سازان صدا و سيما نيز همراه است ،  ترانه خواني ، اجراي موسيقي و بحث  و نقد پيرامون آنها به اجرا در مي آيد.

کد مطلب 275885

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها