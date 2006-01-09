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۱۹ دی ۱۳۸۴، ۱۰:۵۷

با دعوت از اولمرت به از سرگيري گفتگوها؛

تشكيلات خودگردان فلسطين از سياست يكجانبه گرايانه شارون ابراز تاسف كرد

درحالي كه وضعيت نخست وزير رژيم صهيونيستي همچنان وخيم گزارش مي شود، صائب عريقات مذاكره كننده ارشد فلسطينيان با ابراز تاسف از سياست يكجانبه گرايانه شارون ، ايهود اولمرت معاون نخست وزيراسرائيل را به بازگشت فوري به پاي ميز مذاكرات دعوت كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، وي در گفتگو با شبكه تلويزيوني" سي ان ان" از سياست يكجانبه آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي ابراز تاسف كرد و گفت : مذاكرات تنها وسيله براي توقف خشونت هاست .

عريقات افزود: از اينكه شارون مذاكرات صلح را متوقف كرد و ما را شريك صلح ندانست، متاسفم .

مذاكره كننده ارشد فلسطينيان تصريح كرد : ما دست خودمان را به سوي معاون شارون دراز مي كنيم و وي را به بازگشت فوري به پاي ميز مذاكرات صلح فرا مي خوانيم، زيرا معتقديم كه آن تنها وسيله مناسب براي فلسطيني ها و اسرائيلي ها براي نجات مردم وبهبود شرايط زندگي ماست.

عريقات درادامه تاكيد كرد: "اگر اولمرت  اينك به علت دوره انتقالي نتواند اين اقدام را انجام دهد، من اميدوارم كه راي دهندگان به هنگام انتخابات، رهبر جديدي را انتخاب كنند كه خواهان ايجاد صلح و مذاكرات است."

شيمون پرز رهبر سابق حزب كار رژيم صهيونسيتي و از اعضاي جديد حزب كاديماي شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي كه همچنان در كما به سر مي برد، به شبكه سي ان ان گفت: به نظر مي رسد ايهود اولمرت سكانداري ليست حزب كاديما به رياست آريل شارون را در انتخابات پارلماني در مارس آتي برعهده بگيرد.

شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي كه از چهارشنبه شب گذشته دچار سكته مغزي شده است همچنان در وضعيت كما و بيهوشي به سر مي برد و پزشكان معالج وي قرار است درباره خارج كردن وي ازاين وضعيت رايزني كنند.

کد مطلب 275891

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