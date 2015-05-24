استان قزوین ۵۰۰ تخت بیمارستانی کمبود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر مهرام پیش از ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح بخش نوسازی شده سی سی یو بیمارستان بوعلی قزوین گفت: استان قزوین با داشتن بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارای ظرفیت های صنعتی و کشاورزی و دانشگاهی است که ۱۲۰ هزار دانشجو و ۱۱۰ هزار کارگر نیازمند تامین خدمات درمانی مناسب است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین تصریح کرد: در حال حاضر برای پاسخگویی به نیازهای فعلی استان ۵۰۰ تخت بیمارستانی کمبود داریم که باید تامین شود.

مهرام یادآورشد: در این حوزه با برنامه ریزی انجام شده رفع کمبود نیازها در بخش های روان پزشکی کودکان، ICU، در اولویت بازسازی ونوسازی قرار دارد.

وی بیان کرد: برای تامین نیازهای درمانی استان باید اعتبارات لازم تامین شود و از مراکز موجود نیز به نحو مطلوب استفاده کنیم.

نوسازی بیمارستان بوعلی ادامه دارد

مهرام تصریح کرد: بیمارستان بوعلی قزوین بیش از ۶۵ سال قدمت دارد و در شرایط کنونی ظرفیت سرویس دهی مناسب به شهروندان را در برخی حوزه ها ندارد لذا نوسازی و بازسازی آن در دستور کار قرار گرفت تا در کمترین زمان بتوانیم خدمات مناسب را به مردم ارائه کنیم.

وی اظهارداشت: امیدواریم شرایط اقامت و درمان بیماران در مراکز درمانی و بیمارستانی استان را بخوبی فراهم کنیم و در آینده نیز طرح احداث بیمارستان هزار تختخوابی را پیگیری خواهیم کرد.

وی گفت: بیمارستانهای جدیدالتاسیس کمتر مشکل دارند و شاید باید قسمت هایی به آنها اضافه شود که در این راستا راه اندازی بخش سرطان در بیمارستان ولایت در اولویت قرار خواهد گرفت.

مهرام یادآورشد: نوسازی و بهسازی بیمارستان شهید رجایی قزوین هم از دیگر کارهایی است که در دستور کار قرار گرفته است.

این مسئول بیان کرد: در شهرهای طارم و الموت فعلا برای ساخت بیمارستان برنامه ای نداریم اما طرح جامع تفصیلی درمان استان را در چشم انداز ۲۰ سال آینده تدوین خواهیم کرد که این کار نیز در دست اجراست.

وی اضافه کرد: از امروز باید برای جمعیت روبه رشد استان فکری کنیم تا در آینده برای نیازهای درمانی با چالش روبرو نشویم.