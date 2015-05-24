سومین مدال طلای کشاورزی به برنده جایزه غذا اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین مدال طلای کشاورزی با حضور وزیر جهاد کشاورزی، رئیس انستیتوپاستور ایران، رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران و جمعی از فعالان در حوزه زیست فناوری به برنده جایزه جهانی غذا اهدا شد.

بارون مایک ون مونتاگو برنده جایزه جهانی غذا دانشمندی پیشرو در زمینه زیست‌شناسی مولکولی گیاهی است که به همراه «جف شل» به عنوان کاشف پلاسمیدPi و مخترع تکنیک انتقال ژن از طریق باکتری که هم‌اکنون در سراسر دنیا برای تولید گیاهان مهندسی ژنتیک (تراریخته) مورد استفاده قرار می‌گیرد، شناخته می‌شوند.

امروزه بیش از ۱۸۱ میلیون هکتار از اراضی جهان زیر کشت محصولاتی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فناوری ابداعی دکتر ون مونتاگو بهره می‌برد.

وی افتخارات بسیاری از جمله جایزه ژاپن (۱۹۹۸) و جایزه جهانی غذا (۲۰۱۳) را کسب کرده است.

همچنین دکتر ون مونتاگو عضو چندین آکادمی از جمله آکادمی ملی علوم ایالات متحده آمریکا، ایتالیا، برزیل و آکادمی علوم جهان سوم، آکادمی‌های کشاورزی فرانسه و روسیه، آکادمی مهندسی سوئد است.

وی در نوامبر ۲۰۱۴ به عنوان سفیر حسن‌نیت UNIDO برای تجارت کشاورزی انتخاب شد.

وی دارای هزار مقاله علمی در مجلات و کتب علمی است و به عنوان پرارجاع‌ترین دانشمند در زمینه علوم گیاهی و جانوری تا سال ۲۰۰۴ معرفی شده است.

پیش از این دومین مدال طلای کشاورزی به برنده جایزه جهانی غذا با حضور وزیر جهاد کشاورزی وقت به گلدن اسکوش به پاس تولید برنج‌های پاکوتاه اهدا شد. همچنین اولین جایزه طلای کشاورزی در سال ۱۳۷۸ به دانشمند مرحوم نورمن بورلاگ (معمار انقلاب سبز) اهدا شد.