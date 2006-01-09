قريب الوقوع بودن آغاز مذاكرات براي ايجاد پايگاه نظامي آمريكا در قرقيزستان

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري ريانووستي از بيشكك، "علي بيك جكشنكلف" وزير خارجه قرقيزستان اعلام كرد كه دو كشور توافق كردند تا توافقنامه اي درمورد شرايط حضور پرسنل نظامي و غير نظامي وزارت دفاع آمريكا در خاك جمهوري قرقيزستان را مورد بررسي قرار دهند.

در ميانه سال 2005 قرقيزستان خواستار بازنگري در توافق ادامه فعاليت پايگاه نظامي آمريكا ، و پرداخت اجاره بيشتر براي پايگاه هوايي آن در فرودگاه ماناش در پايتخت اين كشور شده بود.

جكشنكلف همچنين افزود:"احتمال دارد كه در پي مشاوره هايي به يك پذيرش متقابل و تصميم هاي مثبتي دست يابيم".

"قرمان بيك باقيف" رئيس جمهوري قرقيزستان نيز در اين باره گفته است : تاكنون آمريكا مبلغ اسمي را در رابطه با اجاره بهاي اين پايگاه پرداخته است.

اين اظهارات در حالي صورت مي گيرد كه سال گذشته اين كشور در پي درخواست سازمان همكاري هاي شانگهاي كه قرقيزستان نيز عضوي از آن به شمار مي رود ،خواستار برچيده شدن پايگاه هاي آمريكا از خاك كشورش شده بود،اما پس از سفر دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا به اين كشور و چند دور گفتگو ظاهراً به توافق رسيدند تا پايگاه آمريكايي در اين كشور ابقا شود.

تحليلگران بر اين باورند نيازهاي مالي قرقيزستان كه رامسفلد در سفر خود روي اين مسئله مانور داد يكي از عوامل مهم توافق بيشكك و واشنگتن بوده است.