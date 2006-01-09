شعارهاي ديني مناسك حج ضامن همبستگي مسلمانان جهان است

به گزارش خبرنگارگروه دين و انديشه"مهر"، دكتر عبدالله تركي دبير كل انجمن جهاني مسلمانان خطاب به زائران خانه خدا اظهار داشت: موسم حج امسال منجر به تحكيم روابط كشورهاي اسلامي، همبستگي ميان مسلمانان و دستيابي به معاني ناب برادري و برادري مي شود.

دكتر تركي تصريح كرد: وحدت، همبستگي و اتحاد سبب حل مسائل و مشكلات جهان اسلام حل شود .

دكتر تركي با اشاره به روز عرفه در عربستان اظهار داشت: امروز با يكپارچه شدن مسلمانان در مناسك حج، جهان اسلام و سازمانهاي رسمي و ملي اسلامي به منظور دستيابي به وحدت و از ميان بردن مشكلات و تهديداتي كه امت اسلامي با آن رو به رو است، متحد و يكپارچه مي شوند و با يكديگر همكاري و همبستگي و وحدت خود را اعلام مي نمايند.

تركي با تأكيد بر موازين امت اسلامي اعلام كرد: شعارهاي ديني در مناسك حج ضامن همبستگي مسلمانان بوده و امت اسلامي را در همه زمينه ها و خطراتي كه در جهان با آن روبه رو هستند، حفظ مي كند.

عبدالله تركي تصريح كرد: همه جهان به ويژه مسلمانان با اتحاد وصف ناشدني خود به منظور گرفتن حق ظالم از مظلوم و برقراري عدالت به پا خيزند.

وي افزود: كشورهاي اسلامي بايد به ملت ستمديده فلسطين و عراق كه در وضعيت و شرايط بد و نابهنجاري هستند نيز كمك كنند تا آنها بتوانند وحدت خود را حفظ كرده و متحد شوند.