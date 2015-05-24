به گزارش خبرگزاری مهر، به همت پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فردا (چهارم خرداد ماه) نخستین نشست از سلسله نشستهای «دین و فرهنگ» از ساعت ۱۰ تا ۱۲ برگزار خواهد شد.

در این نشست دکتر حسن محدثی و دکتر علیرضا شجاعی زند به ترتیب با دو عنوان «دانشگاه و دینداری» و «نسبتهای عقل و دین» سخنرانی می کنند.

این نشست به همت دو گروه مطالعات فرهنگی و مطالعات اجتماعی برگزار می شود و حضور برای همه علاقه مندان آزاد و برای دانشجویان پژوهشکده الزامی است.

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، در خیابان پاسداران، خیابان شهید مؤمن نژاد (گلستان یکم)، پلاک ۱۲۴ واقع است.