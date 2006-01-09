انجمن هاي علمي فعاليت هاي تحقيقاتي بخش دانشجويي را ساماندهي مي كنند // استعدادهاي درخشان در انجمن هاي علمي شكوفا مي شوند

دكتر "محمد باقر لاريجاني" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، افزود: دانشجويان مستعد در انجمن هاي علمي تحقيقات مختلفي را انجام مي دهند و دانشگاه براي تمركز بخشيدن به اين تحقيقات و هدفمند شدن آموزش اين انجمن ها، از آنها حمايت مي كند.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران اضافه كرد: بر اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته اين انجمن ها در زير مجموعه دانشگاه علوم پزشكي تهران به فعاليت مي پردازند و از مشاوره هاي مراكز تحقيقاتي، اساتيد، مشاورين بين المللي و سايت هاي علمي بهره مند خواهند شد.

وي اظهار داشت: اين امر موجب مي شود تا اين انجمن ها بتوانند در يك رشته خاص آموزش هاي بيشتري ببينند و آموزش ها هدف دار و كاربردي شود و مدارج حرفه اي را آن زمينه خاص طي مي كنند.

"لاريجاني" با اشاره به حضور دانشجويان برتر كشوري و نفرات برتر كنكور سراسري در دانشگاه علوم پزشكي تهران، خاطرنشان كرد: حضور اين دانشجويان نشان دهنده اين امر است كه اين افراد علاوه بر رشته پزشكي توانايي انجام كارهاي بزرگتري هم دارند.

وي رشته پزشكي را رشته پر فعاليتي دانست كه آموزش هاي آن بسيار فشرده است و يادآور شد: دانشجويان رشته پزشكي بايد نوعاً كساني باشند كه تمام وقت خود را به پزشكي بپردازند و كاملاً به كاري كه مي كنند توجه داشته باشند.

به گفته رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران با وجودي كه اين افراد طبعاً وقت زيادي ندارند اما دانشجوياني در عالم پزشكي مشغول تحصيل هستند كه داراي توانايي هاي خاصي هستند و مي توانند در كنار فعاليت آموزش به فعاليت هاي علمي هم بپردازند.

وي تأكيد كرد: استعدادهاي درخشان دانشگاه علوم پزشكي تهران قطعاً توانايي پرداختن به تحقيقات را هم دارند.