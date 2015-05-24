بندر خشک باید در دل منطقه ویژه اقتصادی شرق اصفهان جانمایی می شد

عبدالوهاب سهل آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بندر خشک و منطقه ویژه اقتصادی شرق اصفهان دو طرح محوری استان اصفهان است که اگر بندر خشک در دل منطقه ویژه اقتصادی جای می گرفت به طور قطع کمک زیادی به روند و تسهیل امور تجاری و اقتصادی استان می کرد.

وی بیان داشت: در حال حاضر این دو طرح به صورت مجزا و با فاصله زیاد در حال اجرا شدن است.

رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان گفت: یک گروه در اتاق بازرگانی برای پیگیری و به نتیجه رساندن طرح بندر خشک در اصفهان که تمام مقدمات آن فراهم شده ،مشخص کرده ایم.

وی اعلام کرد: با توجه به روند کنونی و در صورتی که اجازه داده شود از امکانات موجود استفاده شود طرح بندر خشک زودتر از موعد مقرر راه اندازی می شود.

سهل آبادی اضافه کرد: منظور از امکانات موجود استفاده از اداره انبارهای عمومی موجود است به طوری که بتوانیم نیمه اول امسال طرح بندر خشک را راه اندازی کنیم.

وی با بیان اینکه بندر خشک در منطقه سجزی اصفهان جانمایی شده است، گفت: مکان یابی فعلی نیز کارشناسی است و پایین تر از گردنه نائین و بالاتر از ریزگردها جانمایی شده تا گرد و غبار آسیبی بر تجمع ادارات در بندر خشک وارد نسازد.