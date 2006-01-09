اخبار كوتاه فرهنگي و هنري

نوجوانان فيلمهاي كوتاه مي سازند

فرهنگ سراي نوجوان از فيلمهاي سينمايي نوجوانان استقبال مي كند .

به گزارش گروه فرهنگ وهنر"مهر"، به نقل ازروابط عمومي فرهنگ سراي نوجوان، سيد مهدي حسيني با اعلام اين مطلب افزود: تمامي نوجوانان علاقه مند به فيلمسازي ، فرصتي خواهند يافت تا 3نسخه ازفيلمنامه هاي خود را به دفترمركزآفرينشهاي هنري جهت بازبيني ونهايتا پس ازتصويب مورد حمايت قراردهند .

گفتني است، علاقه مندان مي توانند از طريق صندوق پستي 365-13185 و يا به نشاني منطقه 18، شهرك وليعصر، انتهاي خيابان حيدري جنوبي، خيابان پژاند، بوستان لواساني، فرهنگ سراي نوجوان ارسال كنند و يا با تلفن 66207068 تماس حاصل نمايند.

خانه ترانه درفرهنگسراي دانشجو

دوره جديد نشست هاي ادبي " خانه ترانه " از22/10/84 درفرهنگسراي دانشجوبرگزارمي گردد.

به گزارش گروه فرهنگ وهنر"مهر "، به نقل ازروابط عمومي فرهنگسراي دانشجو، اولين جلسه وافتتاحيه دوره جديد " خانه ترانه " با حضورعلي معلم ، مشفق كاشاني ، محمود شاهرخي ، ساعد باقري ، سهيل محمودي ، كامبيزروشن روان ، داود گنجه اي ، محمد سرير، نصرالله ناصح پور، هوشنگ ظريف ، حسن رياحي ، دكترهمافر، دكتربنيانيان برگزارمي گردد .

گفتني است تني چند ازخوانندگان ، استادان ، پزشكان ، آهنگسازان وتهيه كنندگان نيزدرمراسم فوق حضورخواهند داشت .

لازم به توضيح است جلسات " خانه ترانه " به صورت هفتگي ، پنج شنبه هاي هرهفته ازساعت 17-14 برگزارمي گردد .

فرهنگسراي دانشجو واقع در خيابان سيد جمال الدين اسد آبادي ، خيابان 21، پارك شفق مي باشد.

نمايشگاه چيدمان وعكس درفرهنگسراي ملل

نمايشگاه چيدمان وعكس درفرهنگسراي ملل برگزارمي گردد.

به گزارش گروه فر هنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط عمومي فرهنگسراي ملل، دراين نمايشگاه، حدود 40عكس وچيدمان ازآثارآدينه درتاج به نمايش گذاشته مي شود.

اين نمايشگاه ازروزسه شنبه 20لغايت 27دي ماه همه روزه به جزايام تعطيل دايرمي باشد .

برهمين اساس، علاقه مندان مي توانند طي روزهاي ذكرشده ازساعت 9صبح الي 19 به آدرس بزرگراه آيت الله صدر، ميدان پيروز، بوستان قيطريه، فرهنگسراي ملل مراجعه نمايند .